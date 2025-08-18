Mis on Kattana (KTN)

Kattana is the trading terminal you have been dreaming of, cutting edge trading tools for Cefi AND Defi enviroments for both pro and beginners.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Kattana (KTN) allikas Ametlik veebisait

Kattana hinna ennustus (USD)

Kui palju on Kattana (KTN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Kattana (KTN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Kattana nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Kattana hinna ennustust kohe!

KTN kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Kattana (KTN) tokenoomika

Kattana (KTN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KTN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Kattana (KTN) kohta Kui palju on Kattana (KTN) tänapäeval väärt? Reaalajas KTN hind USD on 0.01345433 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune KTN/USD hind? $ 0.01345433 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind KTN/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Kattana turukapitalisatsioon? KTN turukapitalisatsioon on $ 33.39K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on KTN ringlev varu? KTN ringlev varu on 2.48M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim KTN (ATH) hind? KTN saavutab ATH hinna summas 34.36 USD . Mis oli kõigi aegade KTN madalaim (ATL) hind? KTN nägi ATL hinda summas 0.01174946 USD . Milline on KTN kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine KTN kauplemismaht on -- USD . Kas KTN sel aastal kõrgemale ka suundub? KTN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KTN hinna ennustust

Kattana (KTN) Olulised valdkonna uudised