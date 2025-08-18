Rohkem infot KTN

Kattana hind (KTN)

1 KTN/USD reaalajas hind:

$0.0134444
$0.0134444
-2.70%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
Kattana (KTN) reaalajas hinnagraafik
Kattana (KTN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.01322021
24 h madal
$ 0.01394485
24 h kõrge

$ 0.01322021
$ 0.01394485
$ 34.36
$ 0.01174946
-0.22%

-2.84%

+1.91%

+1.91%

Kattana (KTN) reaalajas hind on $0.01345433. Viimase 24 tunni jooksul KTN kaubeldud madalaim $ 0.01322021 ja kõrgeim $ 0.01394485 näitab aktiivset turu volatiivsust. KTNkõigi aegade kõrgeim hind on $ 34.36 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.01174946.

Lüliajalise tootluse osas on KTN muutunud -0.22% viimase tunni jooksul, -2.84% 24 tunni vältel +1.91% viimase 7 päeva jooksul.

Kattana (KTN) – turuteave

$ 33.39K
--
$ 134.54K
2.48M
10,000,000.0
Kattana praegune turukapitalisatsioon on $ 33.39K -- 24 tunnise kauplemismahuga. KTN ringlev varu on 2.48M, mille koguvaru on 10000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 134.54K.

Kattana (KTN) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Kattana ja USD hinnamuutus $ -0.00039367952111097.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Kattana ja USD hinnamuutus $ -0.0022210246.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Kattana ja USD hinnamuutus $ -0.0065036361.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Kattana ja USD hinnamuutus $ -0.015614348335610058.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00039367952111097-2.84%
30 päeva$ -0.0022210246-16.50%
60 päeva$ -0.0065036361-48.33%
90 päeva$ -0.015614348335610058-53.71%

Mis on Kattana (KTN)

Kattana is the trading terminal you have been dreaming of, cutting edge trading tools for Cefi AND Defi enviroments for both pro and beginners.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Kattana (KTN) allikas

Ametlik veebisait

Kattana hinna ennustus (USD)

Kui palju on Kattana (KTN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Kattana (KTN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Kattana nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Kattana hinna ennustust kohe!

KTN kohalike valuutade suhtes

Kattana (KTN) tokenoomika

Kattana (KTN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KTN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Kattana (KTN) kohta

Kui palju on Kattana (KTN) tänapäeval väärt?
Reaalajas KTN hind USD on 0.01345433 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune KTN/USD hind?
Praegune hind KTN/USD on $ 0.01345433. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Kattana turukapitalisatsioon?
KTN turukapitalisatsioon on $ 33.39K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on KTN ringlev varu?
KTN ringlev varu on 2.48M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim KTN (ATH) hind?
KTN saavutab ATH hinna summas 34.36 USD.
Mis oli kõigi aegade KTN madalaim (ATL) hind?
KTN nägi ATL hinda summas 0.01174946 USD.
Milline on KTN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine KTN kauplemismaht on -- USD.
Kas KTN sel aastal kõrgemale ka suundub?
KTN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KTN hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.