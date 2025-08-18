Mis on Kassandra (KACY)

Kassandra is an audacious project to delegate money management in a decentralized, efficient, and customizable way, working as a marketplace for tokenized and data-driven investment strategies. For managers, Kassandra is a plug-and-earn solution to port complex money management strategies to decentralized ecosystems, saving time and costs when compared to the traditional market, helping managers to raise funds without the need for complex infrastructure.With Kassandra, retail investors will be able to delegate money management to professionals without hassle. The first curated tokenized investment fund to be launched by Kassandra will be the Avalanche Social Index, an investment strategy that would automagically invest in the most solid and engaged communities by using social data in partnership with the social data company https://heimdall.land

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Kassandra (KACY) kohta Kui palju on Kassandra (KACY) tänapäeval väärt? Reaalajas KACY hind USD on 0.00197357 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune KACY/USD hind? $ 0.00197357 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind KACY/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Kassandra turukapitalisatsioon? KACY turukapitalisatsioon on $ 11.67K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on KACY ringlev varu? KACY ringlev varu on 5.91M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim KACY (ATH) hind? KACY saavutab ATH hinna summas 2.98 USD . Mis oli kõigi aegade KACY madalaim (ATL) hind? KACY nägi ATL hinda summas 0.00098834 USD . Milline on KACY kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine KACY kauplemismaht on -- USD . Kas KACY sel aastal kõrgemale ka suundub? KACY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KACY hinna ennustust

