Kassandra hind (KACY)

1 KACY/USD reaalajas hind:

$0.00197357
0.00%1D
Kassandra (KACY) reaalajas hinnagraafik
Kassandra (KACY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
24 h madal
$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0
$ 2.98
$ 0.00098834
+7.75%

+7.75%

Kassandra (KACY) reaalajas hind on $0.00197357. Viimase 24 tunni jooksul KACY kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. KACYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.98 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00098834.

Lüliajalise tootluse osas on KACY muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +7.75% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Kassandra (KACY) – turuteave

$ 11.67K
$ 11.67K$ 11.67K

$ 18.95K
$ 18.95K$ 18.95K

5.91M
5.91M 5.91M

9,600,000.0
9,600,000.0 9,600,000.0

Kassandra praegune turukapitalisatsioon on $ 11.67K -- 24 tunnise kauplemismahuga. KACY ringlev varu on 5.91M, mille koguvaru on 9600000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 18.95K.

Kassandra (KACY) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Kassandra ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Kassandra ja USD hinnamuutus $ -0.0000916743.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Kassandra ja USD hinnamuutus $ +0.0005061638.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Kassandra ja USD hinnamuutus $ +0.0000584956244098758.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ -0.0000916743-4.64%
60 päeva$ +0.0005061638+25.65%
90 päeva$ +0.0000584956244098758+3.05%

Mis on Kassandra (KACY)

Kassandra is an audacious project to delegate money management in a decentralized, efficient, and customizable way, working as a marketplace for tokenized and data-driven investment strategies. For managers, Kassandra is a plug-and-earn solution to port complex money management strategies to decentralized ecosystems, saving time and costs when compared to the traditional market, helping managers to raise funds without the need for complex infrastructure.With Kassandra, retail investors will be able to delegate money management to professionals without hassle. The first curated tokenized investment fund to be launched by Kassandra will be the Avalanche Social Index, an investment strategy that would automagically invest in the most solid and engaged communities by using social data in partnership with the social data company https://heimdall.land

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Kassandra (KACY) allikas

Ametlik veebisait

Kassandra hinna ennustus (USD)

Kui palju on Kassandra (KACY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Kassandra (KACY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Kassandra nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Kassandra hinna ennustust kohe!

KACY kohalike valuutade suhtes

Kassandra (KACY) tokenoomika

Kassandra (KACY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KACY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Kassandra (KACY) kohta

Kui palju on Kassandra (KACY) tänapäeval väärt?
Reaalajas KACY hind USD on 0.00197357 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune KACY/USD hind?
Praegune hind KACY/USD on $ 0.00197357. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Kassandra turukapitalisatsioon?
KACY turukapitalisatsioon on $ 11.67K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on KACY ringlev varu?
KACY ringlev varu on 5.91M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim KACY (ATH) hind?
KACY saavutab ATH hinna summas 2.98 USD.
Mis oli kõigi aegade KACY madalaim (ATL) hind?
KACY nägi ATL hinda summas 0.00098834 USD.
Milline on KACY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine KACY kauplemismaht on -- USD.
Kas KACY sel aastal kõrgemale ka suundub?
KACY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KACY hinna ennustust.
