Kaspa DAO (KDAO) teave Kaspa DAO’s mission is to accelerate the growth and expansion of the KRC20 ecosystem by providing funding and support for projects that build utility, foster innovation, and promote ecosystem-wide growth. The DAO’s scope includes: Utility Projects: Bridges, wallets, decentralized exchanges, etc.

Token Projects: Memecoins and other creative tokens.

Ecosystem Events and Initiatives: Projects that enhance community engagement and drive awareness. Any project contributing to the KRC20 space is eligible for funding, making Kaspa DAO a driving force behind the ecosystem's progress. Ametlik veebisait: https://kaspadao.org/ Valge raamat: https://drive.google.com/file/d/1_YD1qVKYI1Q36YdjbtjphTv6qPDo4d-M/view?usp=sharing

Kaspa DAO (KDAO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Kaspa DAO (KDAO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 300.20K $ 300.20K $ 300.20K Koguvaru: $ 150.00B $ 150.00B $ 150.00B Ringlev varu: $ 150.00B $ 150.00B $ 150.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 300.20K $ 300.20K $ 300.20K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00001968 $ 0.00001968 $ 0.00001968 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00000101 $ 0.00000101 $ 0.00000101 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Kaspa DAO (KDAO) hinna kohta

Kaspa DAO (KDAO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Kaspa DAO (KDAO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate KDAO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: KDAO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate KDAO tokeni tokenoomikat, avastage KDAO tokeni reaalajas hinda!

KDAO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu KDAO võiks suunduda? Meie KDAO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake KDAO tokeni hinna ennustust kohe!

