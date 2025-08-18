Mis on Kaspa DAO (KDAO)

Kaspa DAO’s mission is to accelerate the growth and expansion of the KRC20 ecosystem by providing funding and support for projects that build utility, foster innovation, and promote ecosystem-wide growth. The DAO’s scope includes: - Utility Projects: Bridges, wallets, decentralized exchanges, etc. - Token Projects: Memecoins and other creative tokens. - Ecosystem Events and Initiatives: Projects that enhance community engagement and drive awareness. Any project contributing to the KRC20 space is eligible for funding, making Kaspa DAO a driving force behind the ecosystem's progress.

Üksuse Kaspa DAO (KDAO) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Kaspa DAO (KDAO) tokenoomika

Kaspa DAO (KDAO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KDAO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Kaspa DAO (KDAO) kohta Kui palju on Kaspa DAO (KDAO) tänapäeval väärt? Reaalajas KDAO hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune KDAO/USD hind? $ 0 . Milline on Kaspa DAO turukapitalisatsioon? KDAO turukapitalisatsioon on $ 311.36K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on KDAO ringlev varu? KDAO ringlev varu on 150.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim KDAO (ATH) hind? KDAO saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade KDAO madalaim (ATL) hind? KDAO nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on KDAO kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine KDAO kauplemismaht on -- USD .

