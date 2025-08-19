Rohkem infot KARTEL

Kartel hind (KARTEL)

1 KARTEL/USD reaalajas hind:

--
----
-2.90%1D
Kartel (KARTEL) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-19 00:47:29 (UTC+8)

Kartel (KARTEL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

--

-2.97%

-5.14%

-5.14%

Kartel (KARTEL) reaalajas hind on $0.00005299. Viimase 24 tunni jooksul KARTEL kaubeldud madalaim $ 0.0000526 ja kõrgeim $ 0.00005531 näitab aktiivset turu volatiivsust. KARTELkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00497262 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0000223.

Lüliajalise tootluse osas on KARTEL muutunud -- viimase tunni jooksul, -2.97% 24 tunni vältel -5.14% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Kartel (KARTEL) – turuteave

--
----

Kartel praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 -- 24 tunnise kauplemismahuga. KARTEL ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 5.30K.

Kartel (KARTEL) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Kartel ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Kartel ja USD hinnamuutus $ -0.0000031815.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Kartel ja USD hinnamuutus $ +0.0000354626.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Kartel ja USD hinnamuutus $ -0.0016191436428285037.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-2.97%
30 päeva$ -0.0000031815-6.00%
60 päeva$ +0.0000354626+66.92%
90 päeva$ -0.0016191436428285037-96.83%

Mis on Kartel (KARTEL)

🚨 Welcome to the $KARTEL, amigo 🇲🇽 Launched with an experienced team, we're building the largest Mexican Peso ($MXN) Treasury in DeFi. Theme: 🎉 Fiestas | 🔫 Guns | 🧱 Bricks | 💃 Chicas Roadmap: - Protocol Owned Liquidity (like OHM DAO) - First digital Mexican Peso ($MXND) - No-KYC ApplePay + debit card offramp - Revenue share with top Mafiosos 😎 Website (pwd: freecoca): https://kartelbase.vercel.app/ Twitter: https://x.com/kartelonbase Telegram: https://t.me/KARTELHQ Dexscreener: https://dexscreener.com/base/0x5e7dc4b68105b561e2397b7395fcbbe2a1fd29fe CA: 0xC680eca227FC9AB21A9210E0EaFEff9068a89327 💼 Stack your $KARTEL bricks before it's all locked up!

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Ametlik veebisait

Kartel hinna ennustus (USD)

Kui palju on Kartel (KARTEL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Kartel (KARTEL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Kartel nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Kartel hinna ennustust kohe!

KARTEL kohalike valuutade suhtes

Kartel (KARTEL) tokenoomika

Kartel (KARTEL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KARTEL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Kartel (KARTEL) kohta

Kui palju on Kartel (KARTEL) tänapäeval väärt?
Reaalajas KARTEL hind USD on 0.00005299 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune KARTEL/USD hind?
Praegune hind KARTEL/USD on $ 0.00005299. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Kartel turukapitalisatsioon?
KARTEL turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on KARTEL ringlev varu?
KARTEL ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim KARTEL (ATH) hind?
KARTEL saavutab ATH hinna summas 0.00497262 USD.
Mis oli kõigi aegade KARTEL madalaim (ATL) hind?
KARTEL nägi ATL hinda summas 0.0000223 USD.
Milline on KARTEL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine KARTEL kauplemismaht on -- USD.
Kas KARTEL sel aastal kõrgemale ka suundub?
KARTEL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KARTEL hinna ennustust.
Kartel (KARTEL) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

