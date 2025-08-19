Rohkem infot KNOT

Karmaverse hind (KNOT)

1 KNOT/USD reaalajas hind:

$0.00164982
$0.00164982
+1.30%1D
Karmaverse (KNOT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-19 00:47:23 (UTC+8)

Karmaverse (KNOT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00162769
$ 0.00162769
24 h madal
$ 0.00166708
$ 0.00166708
24 h kõrge

$ 0.00162769
$ 0.00162769

$ 0.00166708
$ 0.00166708

$ 0.762414
$ 0.762414

$ 0.00132559
$ 0.00132559

+1.17%

+1.30%

+1.06%

+1.06%

Karmaverse (KNOT) reaalajas hind on $0.00164882. Viimase 24 tunni jooksul KNOT kaubeldud madalaim $ 0.00162769 ja kõrgeim $ 0.00166708 näitab aktiivset turu volatiivsust. KNOTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.762414 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00132559.

Lüliajalise tootluse osas on KNOT muutunud +1.17% viimase tunni jooksul, +1.30% 24 tunni vältel +1.06% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Karmaverse (KNOT) – turuteave

$ 0.00
$ 0.00

--
--

$ 346.04K
$ 346.04K

0.00
0.00

210,000,000.0
210,000,000.0

Karmaverse praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 -- 24 tunnise kauplemismahuga. KNOT ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 210000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 346.04K.

Karmaverse (KNOT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Karmaverse ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Karmaverse ja USD hinnamuutus $ -0.0000426119.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Karmaverse ja USD hinnamuutus $ +0.0000660889.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Karmaverse ja USD hinnamuutus $ -0.000441325130898116.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+1.30%
30 päeva$ -0.0000426119-2.58%
60 päeva$ +0.0000660889+4.01%
90 päeva$ -0.000441325130898116-21.11%

Mis on Karmaverse (KNOT)

Karmaverse, a AAA GameFi metaverse, aims to organically combine the Play-for-Fun and Play-to-Earn elements inside its ecosystem, to build a sustainable system in which the users can play while earning. Karmaverse is a gamefi multiverse with various metaverses, such as Old West, Cyberpunk, Fantasy World, Zombie World, etc. Developed by the team that brought you two of the top 10 SLG titles in mobile gaming history. Karmaverse launches its first large scale blockchain SLG game, Karmaverse Zombie, combining play-to-earn and play-for-fun features.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Karmaverse (KNOT) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Karmaverse hinna ennustus (USD)

Kui palju on Karmaverse (KNOT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Karmaverse (KNOT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Karmaverse nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Karmaverse hinna ennustust kohe!

KNOT kohalike valuutade suhtes

Karmaverse (KNOT) tokenoomika

Karmaverse (KNOT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KNOT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Karmaverse (KNOT) kohta

Kui palju on Karmaverse (KNOT) tänapäeval väärt?
Reaalajas KNOT hind USD on 0.00164882 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune KNOT/USD hind?
Praegune hind KNOT/USD on $ 0.00164882. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Karmaverse turukapitalisatsioon?
KNOT turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on KNOT ringlev varu?
KNOT ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim KNOT (ATH) hind?
KNOT saavutab ATH hinna summas 0.762414 USD.
Mis oli kõigi aegade KNOT madalaim (ATL) hind?
KNOT nägi ATL hinda summas 0.00132559 USD.
Milline on KNOT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine KNOT kauplemismaht on -- USD.
Kas KNOT sel aastal kõrgemale ka suundub?
KNOT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KNOT hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-19 00:47:23 (UTC+8)

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.