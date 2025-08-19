Mis on Karmaverse (KNOT)

Karmaverse, a AAA GameFi metaverse, aims to organically combine the Play-for-Fun and Play-to-Earn elements inside its ecosystem, to build a sustainable system in which the users can play while earning. Karmaverse is a gamefi multiverse with various metaverses, such as Old West, Cyberpunk, Fantasy World, Zombie World, etc. Developed by the team that brought you two of the top 10 SLG titles in mobile gaming history. Karmaverse launches its first large scale blockchain SLG game, Karmaverse Zombie, combining play-to-earn and play-for-fun features.

Üksuse Karmaverse (KNOT) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Karmaverse (KNOT) tokenoomika

Karmaverse (KNOT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KNOT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Karmaverse (KNOT) kohta Kui palju on Karmaverse (KNOT) tänapäeval väärt? Reaalajas KNOT hind USD on 0.00164882 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune KNOT/USD hind? $ 0.00164882 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind KNOT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Karmaverse turukapitalisatsioon? KNOT turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on KNOT ringlev varu? KNOT ringlev varu on 0.00 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim KNOT (ATH) hind? KNOT saavutab ATH hinna summas 0.762414 USD . Mis oli kõigi aegade KNOT madalaim (ATL) hind? KNOT nägi ATL hinda summas 0.00132559 USD . Milline on KNOT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine KNOT kauplemismaht on -- USD . Kas KNOT sel aastal kõrgemale ka suundub? KNOT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KNOT hinna ennustust

