Kapi Plara (KAPI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Kapi Plara (KAPI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Kapi Plara (KAPI) teave Kapi is a meme coin centered around the character "Kapiplara," a fun and relatable capybara figure. The project thrives on a narrative of friendship and collaboration, as it’s tied closely to Moodeng, with both existing in the same playful "zoo" ecosystem. Kapi purpose is to bring together a community that loves lighthearted fun, meme culture, and shared experiences, without overcomplicating the focus with technicalities. Ametlik veebisait: https://kapionsol.fun/ Ostke KAPI kohe!

Kapi Plara (KAPI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Kapi Plara (KAPI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 10.15K $ 10.15K $ 10.15K Koguvaru: $ 996.96M $ 996.96M $ 996.96M Ringlev varu: $ 996.96M $ 996.96M $ 996.96M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 10.15K $ 10.15K $ 10.15K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0019153 $ 0.0019153 $ 0.0019153 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Kapi Plara (KAPI) hinna kohta

Kapi Plara (KAPI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Kapi Plara (KAPI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate KAPI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: KAPI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate KAPI tokeni tokenoomikat, avastage KAPI tokeni reaalajas hinda!

KAPI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu KAPI võiks suunduda? Meie KAPI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake KAPI tokeni hinna ennustust kohe!

