Mis on Kapi Plara (KAPI)

Kapi is a meme coin centered around the character "Kapiplara," a fun and relatable capybara figure. The project thrives on a narrative of friendship and collaboration, as it’s tied closely to Moodeng, with both existing in the same playful "zoo" ecosystem. Kapi purpose is to bring together a community that loves lighthearted fun, meme culture, and shared experiences, without overcomplicating the focus with technicalities.

Kapi Plara (KAPI) tokenoomika

Kapi Plara (KAPI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KAPI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Kapi Plara (KAPI) kohta Kui palju on Kapi Plara (KAPI) tänapäeval väärt? Reaalajas KAPI hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune KAPI/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind KAPI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Kapi Plara turukapitalisatsioon? KAPI turukapitalisatsioon on $ 10.15K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on KAPI ringlev varu? KAPI ringlev varu on 996.96M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim KAPI (ATH) hind? KAPI saavutab ATH hinna summas 0.0019153 USD . Mis oli kõigi aegade KAPI madalaim (ATL) hind? KAPI nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on KAPI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine KAPI kauplemismaht on -- USD . Kas KAPI sel aastal kõrgemale ka suundub? KAPI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KAPI hinna ennustust

