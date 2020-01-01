KAP Games (KAP) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi KAP Games (KAP) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

KAP Games (KAP) teave What is the KAP Games? KAP Games is a web3 gaming publisher, studio, and distributor specializing in browser and mobile-native experiences. Utilizing emerging technologies to unlock the next generation of gaming, KAP curates gaming ecosystems where diverse games, innovative projects, and vibrant communities collide. Play 100+ web3 games for free & earn NFTs while you do it at www.kap.gg KAP Games Highlights: 100+ listed games on www.kap.gg

KAP Studios' massively multiplayer pirate adventure game launching Q4 2023, www.capnco.gg

KAP Co-grants is a multi-chain industry-wide initiative working with all major gaming chains to accelerate web3 development for web2 studios

Support and investment from Solana, Polygon, NEAR, Algorand, YGG and other key web3 gaming leaders KAP Token Utility:

Currency for all of KAP Studios' first-party games

Most in-app purchases can be bought using $KAP at a 10% discount

Smart contract governance of key treasury and staking contracts

Liquidity staking at www.staking.kap.gg​​​​​​​ Ametlik veebisait: https://kap.gg/ Ostke KAP kohe!

KAP Games (KAP) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage KAP Games (KAP) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 97.09K Koguvaru: $ 1.00B Ringlev varu: $ 127.13M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 763.72K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.448679 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00061643 Praegune hind: $ 0.00076585 Lisateave KAP Games (KAP) hinna kohta

KAP Games (KAP) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud KAP Games (KAP) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate KAP tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: KAP tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate KAP tokeni tokenoomikat, avastage KAP tokeni reaalajas hinda!

KAP – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu KAP võiks suunduda? Meie KAP hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake KAP tokeni hinna ennustust kohe!

