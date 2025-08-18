Mis on KAP Games (KAP)

What is the KAP Games? KAP Games is a web3 gaming publisher, studio, and distributor specializing in browser and mobile-native experiences. Utilizing emerging technologies to unlock the next generation of gaming, KAP curates gaming ecosystems where diverse games, innovative projects, and vibrant communities collide. Play 100+ web3 games for free & earn NFTs while you do it at www.kap.gg KAP Games Highlights: * 100+ listed games on www.kap.gg * KAP Studios' massively multiplayer pirate adventure game launching Q4 2023, www.capnco.gg * KAP Co-grants is a multi-chain industry-wide initiative working with all major gaming chains to accelerate web3 development for web2 studios * Support and investment from Solana, Polygon, NEAR, Algorand, YGG and other key web3 gaming leaders KAP Token Utility: * Currency for all of KAP Studios' first-party games * Most in-app purchases can be bought using $KAP at a 10% discount * Smart contract governance of key treasury and staking contracts * Liquidity staking at www.staking.kap.gg​​​​​​​

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse KAP Games (KAP) kohta Kui palju on KAP Games (KAP) tänapäeval väärt? Reaalajas KAP hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune KAP/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind KAP/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on KAP Games turukapitalisatsioon? KAP turukapitalisatsioon on $ 94.94K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on KAP ringlev varu? KAP ringlev varu on 127.13M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim KAP (ATH) hind? KAP saavutab ATH hinna summas 0.448679 USD . Mis oli kõigi aegade KAP madalaim (ATL) hind? KAP nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on KAP kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine KAP kauplemismaht on -- USD . Kas KAP sel aastal kõrgemale ka suundub? KAP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KAP hinna ennustust

