KanzzAI hind (KAAI)

1 KAAI/USD reaalajas hind:

$0.00058263
$0.00058263$0.00058263
0.00%1D
KanzzAI (KAAI) reaalajas hinnagraafik
KanzzAI (KAAI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.28569
$ 0.28569$ 0.28569

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+7.54%

+7.54%

KanzzAI (KAAI) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul KAAI kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. KAAIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.28569 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on KAAI muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +7.54% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

KanzzAI (KAAI) – turuteave

$ 58.26K
$ 58.26K$ 58.26K

--
----

$ 58.26K
$ 58.26K$ 58.26K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

KanzzAI praegune turukapitalisatsioon on $ 58.26K -- 24 tunnise kauplemismahuga. KAAI ringlev varu on 100.00M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 58.26K.

KanzzAI (KAAI) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse KanzzAI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse KanzzAI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse KanzzAI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse KanzzAI ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0+59.86%
60 päeva$ 0+73.47%
90 päeva$ 0--

Mis on KanzzAI (KAAI)

KanzzAI is an AI-driven ecosystem that merges artificial intelligence with blockchain technology to deliver innovative tools and services. The platform allows users to create custom AI chatbots and agents, automate tasks, analyze data, and engage with audiences across various channels. KanzzAI aims to simplify AI adoption by providing intuitive solutions for businesses, developers, and individuals, making advanced AI technology more accessible and impactful. Its ecosystem also includes a terminal for managing AI tools, staking, and revenue-sharing opportunities in $ETH and $TAO, empowering users to earn while building with AI.

Üksuse KanzzAI (KAAI) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

KanzzAI hinna ennustus (USD)

Kui palju on KanzzAI (KAAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie KanzzAI (KAAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida KanzzAI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake KanzzAI hinna ennustust kohe!

KAAI kohalike valuutade suhtes

KanzzAI (KAAI) tokenoomika

KanzzAI (KAAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KAAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse KanzzAI (KAAI) kohta

Kui palju on KanzzAI (KAAI) tänapäeval väärt?
Reaalajas KAAI hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune KAAI/USD hind?
Praegune hind KAAI/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on KanzzAI turukapitalisatsioon?
KAAI turukapitalisatsioon on $ 58.26K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on KAAI ringlev varu?
KAAI ringlev varu on 100.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim KAAI (ATH) hind?
KAAI saavutab ATH hinna summas 0.28569 USD.
Mis oli kõigi aegade KAAI madalaim (ATL) hind?
KAAI nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on KAAI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine KAAI kauplemismaht on -- USD.
Kas KAAI sel aastal kõrgemale ka suundub?
KAAI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KAAI hinna ennustust.
