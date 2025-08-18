Mis on KanzzAI (KAAI)

KanzzAI is an AI-driven ecosystem that merges artificial intelligence with blockchain technology to deliver innovative tools and services. The platform allows users to create custom AI chatbots and agents, automate tasks, analyze data, and engage with audiences across various channels. KanzzAI aims to simplify AI adoption by providing intuitive solutions for businesses, developers, and individuals, making advanced AI technology more accessible and impactful. Its ecosystem also includes a terminal for managing AI tools, staking, and revenue-sharing opportunities in $ETH and $TAO, empowering users to earn while building with AI.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

KanzzAI (KAAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KAAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse KanzzAI (KAAI) kohta Kui palju on KanzzAI (KAAI) tänapäeval väärt? Reaalajas KAAI hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune KAAI/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind KAAI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on KanzzAI turukapitalisatsioon? KAAI turukapitalisatsioon on $ 58.26K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on KAAI ringlev varu? KAAI ringlev varu on 100.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim KAAI (ATH) hind? KAAI saavutab ATH hinna summas 0.28569 USD . Mis oli kõigi aegade KAAI madalaim (ATL) hind? KAAI nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on KAAI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine KAAI kauplemismaht on -- USD . Kas KAAI sel aastal kõrgemale ka suundub? KAAI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KAAI hinna ennustust

