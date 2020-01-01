KANSTAR ($KANSTAR) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi KANSTAR ($KANSTAR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

The Kanstar project is a comprehensive ecosystem built on the Ronin Network, centered around Kanstar NFTs and the $KANSTAR token. It aims to create a seamless integration between digital collectibles, real-world merchandise, gaming experiences, and blockchain education. The project leverages NFTs not only as digital assets but also as keys to a wide range of utilities and experiences, thus enriching the community's engagement and providing ongoing value to token holders.

KANSTAR ($KANSTAR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage KANSTAR ($KANSTAR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 109.24K $ 109.24K $ 109.24K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 109.24K $ 109.24K $ 109.24K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0009147 $ 0.0009147 $ 0.0009147 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00004614 $ 0.00004614 $ 0.00004614 Praegune hind: $ 0.00010965 $ 0.00010965 $ 0.00010965 Lisateave KANSTAR ($KANSTAR) hinna kohta

KANSTAR ($KANSTAR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud KANSTAR ($KANSTAR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate $KANSTAR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: $KANSTAR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate $KANSTAR tokeni tokenoomikat, avastage $KANSTAR tokeni reaalajas hinda!

$KANSTAR – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu $KANSTAR võiks suunduda? Meie $KANSTAR hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

