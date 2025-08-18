Mis on Kangal (KANGAL)

KANGAL is the governance and value token of the Kangal dApps ecosystem. KANGAL holders are the stakeholders of the Kangal DAO and can create and vote on proposals that shape up the future of the project. KANGAL staking will be the only way to mint the utility token $TEAK which will power the dApps ecosystem that will start with decentralized applications built by the core team and eventually the platform will turn into a dAppStore where other developers, teams, or companies will be able to submit and publish their dApps. One of the first dApps of the platform will be an NFT drops platform which will eventually turn into a full-fledged NFT marketplace.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Kangal (KANGAL) kohta Kui palju on Kangal (KANGAL) tänapäeval väärt? Reaalajas KANGAL hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune KANGAL/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind KANGAL/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Kangal turukapitalisatsioon? KANGAL turukapitalisatsioon on $ 249.50K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on KANGAL ringlev varu? KANGAL ringlev varu on 100.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim KANGAL (ATH) hind? KANGAL saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade KANGAL madalaim (ATL) hind? KANGAL nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on KANGAL kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine KANGAL kauplemismaht on -- USD . Kas KANGAL sel aastal kõrgemale ka suundub? KANGAL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KANGAL hinna ennustust

