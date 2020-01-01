Kakaxa (KAKAXA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Kakaxa (KAKAXA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Kakaxa (KAKAXA) teave

$KAKAXA - the most true memecoin with the most fundamental 💩

While others are trying to hype by copying famous memes, we decided to show the key ingredient of absolutely every shitcoin. So if you're ready to make some money on kakaha, hit up the presale.

📍 Min. 25 TON.
📍 500 TON. Anything above 500 TON will be irrevocably sent to the liquidity pool.

How much are you willing to believe in shit?

Up to 100k TON: 100% TGE.
100k - 200k TON+: 25% TGE + vesting for 4 weeks.

‼️ Only from non-custodial wallets (TonKeeper etc). Tones from CEX type exchanges(Binance, Bybit, etc) - will be refunded back.

Tokenomics:
Liquidity pool- 20%
Presale- 35%
Marketing & airdrop-15%
team- 10%
Holders reward- 10%
CEX- 10%

You're probably thinking why some kakaxa has tokenomics? You're about to find out😏

Ametlik veebisait: https://kakaxa.com/eng

Kakaxa (KAKAXA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Kakaxa (KAKAXA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 65.83K $ 65.83K $ 65.83K Koguvaru: $ 99.42M $ 99.42M $ 99.42M Ringlev varu: $ 99.42M $ 99.42M $ 99.42M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 65.83K $ 65.83K $ 65.83K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.314659 $ 0.314659 $ 0.314659 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00066218 $ 0.00066218 $ 0.00066218 Lisateave Kakaxa (KAKAXA) hinna kohta

Kakaxa (KAKAXA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Kakaxa (KAKAXA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate KAKAXA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: KAKAXA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate KAKAXA tokeni tokenoomikat, avastage KAKAXA tokeni reaalajas hinda!

KAKAXA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu KAKAXA võiks suunduda? Meie KAKAXA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake KAKAXA tokeni hinna ennustust kohe!

