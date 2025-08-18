Rohkem infot KAKAXA

Kakaxa hind (KAKAXA)

1 KAKAXA/USD reaalajas hind:

$0.00068429
$0.00068429
-4.60%1D
Kakaxa (KAKAXA) reaalajas hinnagraafik
Kakaxa (KAKAXA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

$ 0.314659
-0.25%

-4.68%

+2.89%

+2.89%

Kakaxa (KAKAXA) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul KAKAXA kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. KAKAXAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.314659 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on KAKAXA muutunud -0.25% viimase tunni jooksul, -4.68% 24 tunni vältel +2.89% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Kakaxa (KAKAXA) – turuteave

Kakaxa praegune turukapitalisatsioon on $ 68.03K -- 24 tunnise kauplemismahuga. KAKAXA ringlev varu on 99.42M, mille koguvaru on 99415059.99. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 68.03K.

Kakaxa (KAKAXA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Kakaxa ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Kakaxa ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Kakaxa ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Kakaxa ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-4.68%
30 päeva$ 0+7.44%
60 päeva$ 0+13.94%
90 päeva$ 0--

Mis on Kakaxa (KAKAXA)

$KAKAXA - the most true memecoin with the most fundamental 💩 While others are trying to hype by copying famous memes, we decided to show the key ingredient of absolutely every shitcoin. So if you're ready to make some money on kakaha, hit up the presale. 📍 Min. 25 TON. 📍 500 TON. Anything above 500 TON will be irrevocably sent to the liquidity pool. How much are you willing to believe in shit? Up to 100k TON: 100% TGE. 100k - 200k TON+: 25% TGE + vesting for 4 weeks. ‼️ Only from non-custodial wallets (TonKeeper etc). Tones from CEX type exchanges(Binance, Bybit, etc) - will be refunded back. Tokenomics: Liquidity pool- 20% Presale- 35% Marketing & airdrop-15% team- 10% Holders reward- 10% CEX- 10% You're probably thinking why some kakaxa has tokenomics?

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Ametlik veebisait

Kakaxa hinna ennustus (USD)

Kui palju on Kakaxa (KAKAXA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Kakaxa (KAKAXA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Kakaxa nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Kakaxa hinna ennustust kohe!

KAKAXA kohalike valuutade suhtes

Kakaxa (KAKAXA) tokenoomika

Kakaxa (KAKAXA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KAKAXA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Kakaxa (KAKAXA) kohta

Kui palju on Kakaxa (KAKAXA) tänapäeval väärt?
Reaalajas KAKAXA hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune KAKAXA/USD hind?
Praegune hind KAKAXA/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Kakaxa turukapitalisatsioon?
KAKAXA turukapitalisatsioon on $ 68.03K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on KAKAXA ringlev varu?
KAKAXA ringlev varu on 99.42M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim KAKAXA (ATH) hind?
KAKAXA saavutab ATH hinna summas 0.314659 USD.
Mis oli kõigi aegade KAKAXA madalaim (ATL) hind?
KAKAXA nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on KAKAXA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine KAKAXA kauplemismaht on -- USD.
Kas KAKAXA sel aastal kõrgemale ka suundub?
KAKAXA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KAKAXA hinna ennustust.
