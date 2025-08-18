Rohkem infot KAKA

KAKA the cat hind (KAKA)

1 KAKA/USD reaalajas hind:

KAKA the cat (KAKA) reaalajas hinnagraafik
KAKA the cat (KAKA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+5.69%

+5.69%

KAKA the cat (KAKA) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul KAKA kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. KAKAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on KAKA muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +5.69% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

KAKA the cat (KAKA) – turuteave

$ 5.29K
$ 5.29K$ 5.29K

--
----

$ 5.29K
$ 5.29K$ 5.29K

10.00B
10.00B 10.00B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

KAKA the cat praegune turukapitalisatsioon on $ 5.29K -- 24 tunnise kauplemismahuga. KAKA ringlev varu on 10.00B, mille koguvaru on 10000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 5.29K.

KAKA the cat (KAKA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse KAKA the cat ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse KAKA the cat ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse KAKA the cat ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse KAKA the cat ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0-3.58%
60 päeva$ 0+11.45%
90 päeva$ 0--

Mis on KAKA the cat (KAKA)

A Purr-fect Blend of Tech and Fun At its core, $KAKA is more than just a meme coin. It's an innovative platform built on the $SUI network, leveraging the power of blockchain to connect communities while delivering entertainment and value. What sets $KAKA apart is its integration of an AI-powered agent, KAKA X, which focuses on delivering the latest news and updates from the SUI ecosystem. From crypto trends to viral moments, KAKA X ensures you stay informed while having fun.

KAKA the cat hinna ennustus (USD)

Kui palju on KAKA the cat (KAKA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie KAKA the cat (KAKA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida KAKA the cat nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake KAKA the cat hinna ennustust kohe!

KAKA kohalike valuutade suhtes

KAKA the cat (KAKA) tokenoomika

KAKA the cat (KAKA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KAKA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse KAKA the cat (KAKA) kohta

Kui palju on KAKA the cat (KAKA) tänapäeval väärt?
Reaalajas KAKA hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune KAKA/USD hind?
Praegune hind KAKA/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on KAKA the cat turukapitalisatsioon?
KAKA turukapitalisatsioon on $ 5.29K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on KAKA ringlev varu?
KAKA ringlev varu on 10.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim KAKA (ATH) hind?
KAKA saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade KAKA madalaim (ATL) hind?
KAKA nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on KAKA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine KAKA kauplemismaht on -- USD.
Kas KAKA sel aastal kõrgemale ka suundub?
KAKA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KAKA hinna ennustust.
