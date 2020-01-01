Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE) teave Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou. The real name of Shib. Estee is a meme coin without any inherent value or the promise of financial gain. The coin is purely for entertainment and serves no practical purpose. Estee token is a tribute to a beloved meme that is widely known and cherished. We aim to reach more investors with a strong and growth-oriented vision in the ever-growing ''meme category''. Ametlik veebisait: https://kaganofuuka.vip/ Ostke ESTEE kohe!

Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 25.17K $ 25.17K $ 25.17K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 25.17K $ 25.17K $ 25.17K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00316144 $ 0.00316144 $ 0.00316144 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE) hinna kohta

Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ESTEE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ESTEE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ESTEE tokeni tokenoomikat, avastage ESTEE tokeni reaalajas hinda!

ESTEE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ESTEE võiks suunduda? Meie ESTEE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ESTEE tokeni hinna ennustust kohe!

