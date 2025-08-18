Rohkem infot ESTEE

Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou logo

Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou hind (ESTEE)

Loendis mitteolevad

1 ESTEE/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE) reaalajas hinnagraafik
Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00316144
$ 0.00316144$ 0.00316144

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+4.22%

+4.22%

Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul ESTEE kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. ESTEEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00316144 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on ESTEE muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +4.22% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE) – turuteave

$ 25.17K
$ 25.17K$ 25.17K

--
----

$ 25.17K
$ 25.17K$ 25.17K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou praegune turukapitalisatsioon on $ 25.17K -- 24 tunnise kauplemismahuga. ESTEE ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 25.17K.

Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0+6.72%
60 päeva$ 0+17.83%
90 päeva$ 0--

Mis on Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE)

Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou. The real name of Shib. Estee is a meme coin without any inherent value or the promise of financial gain. The coin is purely for entertainment and serves no practical purpose. Estee token is a tribute to a beloved meme that is widely known and cherished. We aim to reach more investors with a strong and growth-oriented vision in the ever-growing ''meme category''.

Üksuse Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE) allikas

Ametlik veebisait

Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou hinna ennustus (USD)

Kui palju on Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou hinna ennustust kohe!

ESTEE kohalike valuutade suhtes

Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE) tokenoomika

Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ESTEE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE) kohta

Kui palju on Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE) tänapäeval väärt?
Reaalajas ESTEE hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ESTEE/USD hind?
Praegune hind ESTEE/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou turukapitalisatsioon?
ESTEE turukapitalisatsioon on $ 25.17K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ESTEE ringlev varu?
ESTEE ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ESTEE (ATH) hind?
ESTEE saavutab ATH hinna summas 0.00316144 USD.
Mis oli kõigi aegade ESTEE madalaim (ATL) hind?
ESTEE nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on ESTEE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ESTEE kauplemismaht on -- USD.
Kas ESTEE sel aastal kõrgemale ka suundub?
ESTEE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ESTEE hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.