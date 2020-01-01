Kafenio Coin (KFN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Kafenio Coin (KFN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Kafenio Coin (KFN) teave Kafenio Coin is a PoS coin and masternode coin. PoS/Staking allows holders of KFN to earn reward coins simply by holding a number of KAFENIO coins (to stake) in their wallet, or create KFN masternode to get stable reward. Our project has developed from a project with the community until now We accept orders for making coin blockchain for anyone who wants to have their own coin with their own name! Users can pay using their KFN coins, or USDT. Coffee and friends, coffee and work, coffee and snacks, coffee to go and NOW coffee to digitally trade called KAFENIO Ametlik veebisait: https://kafeniocoin.com/ Ostke KFN kohe!

Kafenio Coin (KFN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Kafenio Coin (KFN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 6.72K $ 6.72K $ 6.72K Koguvaru: $ 56.29M $ 56.29M $ 56.29M Ringlev varu: $ 55.18M $ 55.18M $ 55.18M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 6.85K $ 6.85K $ 6.85K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00432979 $ 0.00432979 $ 0.00432979 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00012174 $ 0.00012174 $ 0.00012174 Lisateave Kafenio Coin (KFN) hinna kohta

Kafenio Coin (KFN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Kafenio Coin (KFN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate KFN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: KFN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate KFN tokeni tokenoomikat, avastage KFN tokeni reaalajas hinda!

KFN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu KFN võiks suunduda? Meie KFN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake KFN tokeni hinna ennustust kohe!

