Mis on Kafenio Coin (KFN)

Kafenio Coin is a PoS coin and masternode coin. PoS/Staking allows holders of KFN to earn reward coins simply by holding a number of KAFENIO coins (to stake) in their wallet, or create KFN masternode to get stable reward. Our project has developed from a project with the community until now We accept orders for making coin blockchain for anyone who wants to have their own coin with their own name! Users can pay using their KFN coins, or USDT. Coffee and friends, coffee and work, coffee and snacks, coffee to go and NOW coffee to digitally trade called KAFENIO

Kafenio Coin (KFN) allikas

KFN kohalike valuutade suhtes

Kafenio Coin (KFN) tokenoomika

Kafenio Coin (KFN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KFN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Kafenio Coin (KFN) kohta Kui palju on Kafenio Coin (KFN) tänapäeval väärt? Reaalajas KFN hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune KFN/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind KFN/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Kafenio Coin turukapitalisatsioon? KFN turukapitalisatsioon on $ 6.72K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on KFN ringlev varu? KFN ringlev varu on 55.18M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim KFN (ATH) hind? KFN saavutab ATH hinna summas 0.00432979 USD . Mis oli kõigi aegade KFN madalaim (ATL) hind? KFN nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on KFN kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine KFN kauplemismaht on -- USD . Kas KFN sel aastal kõrgemale ka suundub? KFN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KFN hinna ennustust

Kafenio Coin (KFN) Olulised valdkonna uudised