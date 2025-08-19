Rohkem infot KFN

Kafenio Coin logo

Kafenio Coin hind (KFN)

Loendis mitteolevad

1 KFN/USD reaalajas hind:

$0.00012174
$0.00012174$0.00012174
0.00%1D
mexc
USD
Kafenio Coin (KFN) reaalajas hinnagraafik
Kafenio Coin (KFN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00432979
$ 0.00432979$ 0.00432979

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Kafenio Coin (KFN) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul KFN kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. KFNkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00432979 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on KFN muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul.

Kafenio Coin (KFN) – turuteave

$ 6.72K
$ 6.72K$ 6.72K

--
----

$ 6.85K
$ 6.85K$ 6.85K

55.18M
55.18M 55.18M

56,292,910.1115867
56,292,910.1115867 56,292,910.1115867

Kafenio Coin praegune turukapitalisatsioon on $ 6.72K -- 24 tunnise kauplemismahuga. KFN ringlev varu on 55.18M, mille koguvaru on 56292910.1115867. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 6.85K.

Kafenio Coin (KFN) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Kafenio Coin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Kafenio Coin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Kafenio Coin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Kafenio Coin ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0+24.72%
60 päeva$ 0+247.79%
90 päeva$ 0--

Mis on Kafenio Coin (KFN)

Kafenio Coin is a PoS coin and masternode coin. PoS/Staking allows holders of KFN to earn reward coins simply by holding a number of KAFENIO coins (to stake) in their wallet, or create KFN masternode to get stable reward. Our project has developed from a project with the community until now We accept orders for making coin blockchain for anyone who wants to have their own coin with their own name! Users can pay using their KFN coins, or USDT. Coffee and friends, coffee and work, coffee and snacks, coffee to go and NOW coffee to digitally trade called KAFENIO

Üksuse Kafenio Coin (KFN) allikas

Ametlik veebisait

Kafenio Coin hinna ennustus (USD)

Kui palju on Kafenio Coin (KFN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Kafenio Coin (KFN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Kafenio Coin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Kafenio Coin hinna ennustust kohe!

KFN kohalike valuutade suhtes

Kafenio Coin (KFN) tokenoomika

Kafenio Coin (KFN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KFN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Kafenio Coin (KFN) kohta

Kui palju on Kafenio Coin (KFN) tänapäeval väärt?
Reaalajas KFN hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune KFN/USD hind?
Praegune hind KFN/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Kafenio Coin turukapitalisatsioon?
KFN turukapitalisatsioon on $ 6.72K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on KFN ringlev varu?
KFN ringlev varu on 55.18M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim KFN (ATH) hind?
KFN saavutab ATH hinna summas 0.00432979 USD.
Mis oli kõigi aegade KFN madalaim (ATL) hind?
KFN nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on KFN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine KFN kauplemismaht on -- USD.
Kas KFN sel aastal kõrgemale ka suundub?
KFN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KFN hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.