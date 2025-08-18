Rohkem infot KCH

Kaching hind (KCH)

1 KCH/USD reaalajas hind:

$0.00104214
$0.00104214$0.00104214
-5.10%1D
USD
Kaching (KCH) reaalajas hinnagraafik
Kaching (KCH) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0010418
$ 0.0010418$ 0.0010418
24 h madal
$ 0.00111732
$ 0.00111732$ 0.00111732
24 h kõrge

$ 0.0010418
$ 0.0010418$ 0.0010418

$ 0.00111732
$ 0.00111732$ 0.00111732

$ 0.094286
$ 0.094286$ 0.094286

$ 0
$ 0$ 0

-0.18%

-5.11%

-22.99%

-22.99%

Kaching (KCH) reaalajas hind on $0.00104214. Viimase 24 tunni jooksul KCH kaubeldud madalaim $ 0.0010418 ja kõrgeim $ 0.00111732 näitab aktiivset turu volatiivsust. KCHkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.094286 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on KCH muutunud -0.18% viimase tunni jooksul, -5.11% 24 tunni vältel -22.99% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Kaching (KCH) – turuteave

$ 292.64K
$ 292.64K$ 292.64K

--
----

$ 10.42M
$ 10.42M$ 10.42M

280.80M
280.80M 280.80M

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Kaching praegune turukapitalisatsioon on $ 292.64K -- 24 tunnise kauplemismahuga. KCH ringlev varu on 280.80M, mille koguvaru on 10000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 10.42M.

Kaching (KCH) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Kaching ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Kaching ja USD hinnamuutus $ +0.0000878954.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Kaching ja USD hinnamuutus $ +0.0003681786.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Kaching ja USD hinnamuutus $ +0.0000883244301532436.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-5.11%
30 päeva$ +0.0000878954+8.43%
60 päeva$ +0.0003681786+35.33%
90 päeva$ +0.0000883244301532436+9.26%

Mis on Kaching (KCH)

Kaching is a protocol with lottery and staking as services.

Kaching hinna ennustus (USD)

Kui palju on Kaching (KCH) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Kaching (KCH) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Kaching nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Kaching hinna ennustust kohe!

Kaching (KCH) tokenoomika

Kaching (KCH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KCH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Kaching (KCH) kohta

Kui palju on Kaching (KCH) tänapäeval väärt?
Reaalajas KCH hind USD on 0.00104214 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune KCH/USD hind?
Praegune hind KCH/USD on $ 0.00104214. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Kaching turukapitalisatsioon?
KCH turukapitalisatsioon on $ 292.64K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on KCH ringlev varu?
KCH ringlev varu on 280.80M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim KCH (ATH) hind?
KCH saavutab ATH hinna summas 0.094286 USD.
Mis oli kõigi aegade KCH madalaim (ATL) hind?
KCH nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on KCH kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine KCH kauplemismaht on -- USD.
Kas KCH sel aastal kõrgemale ka suundub?
KCH võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KCH hinna ennustust.
Kaching (KCH) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

