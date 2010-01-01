Kabosu on SOL (KABOSU) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Kabosu on SOL (KABOSU) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Kabosu on SOL (KABOSU) teave Kabosu, a Shiba Inu, became an internet sensation with her distinctive expression, inspiring the "Doge" meme and the creation of Dogecoin. Adopted by Atsuko Sato in 2010, Kabosu's image spread rapidly online, leading to Dogecoin's rise as a popular cryptocurrency in 2013. Despite her fame, Kabosu lived a quiet life with Sato. Her recent passing has been met with global tributes, highlighting her impact on pop culture and digital currency. Ametlik veebisait: https://www.kabosu.love/

Kabosu on SOL (KABOSU) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Kabosu on SOL (KABOSU) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 81.99K $ 81.99K $ 81.99K Koguvaru: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Ringlev varu: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 81.99K $ 81.99K $ 81.99K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00153192 $ 0.00153192 $ 0.00153192 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Kabosu on SOL (KABOSU) hinna kohta

Kabosu on SOL (KABOSU) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Kabosu on SOL (KABOSU) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate KABOSU tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: KABOSU tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate KABOSU tokeni tokenoomikat, avastage KABOSU tokeni reaalajas hinda!

KABOSU – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu KABOSU võiks suunduda? Meie KABOSU hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

