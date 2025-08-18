Kabosu on SOL (KABOSU) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik: $ 0 $ 0 $ 0 24 h madal $ 0 $ 0 $ 0 24 h kõrge 24 h madal $ 0$ 0 $ 0 24 h kõrge $ 0$ 0 $ 0 Kõigi aegade kõrgeim $ 0.00153192$ 0.00153192 $ 0.00153192 Madalaim hind $ 0$ 0 $ 0 Hinnamuutus (1 h) +0.22% Hinnamuutus (1 p) -8.71% Hinnamuutus (7 p) +10.55% Hinnamuutus (7 p) +10.55%

Kabosu on SOL (KABOSU) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul KABOSU kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. KABOSUkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00153192 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on KABOSU muutunud +0.22% viimase tunni jooksul, -8.71% 24 tunni vältel +10.55% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Kabosu on SOL (KABOSU) – turuteave

Turuväärtuse hindamine $ 84.06K$ 84.06K $ 84.06K Maht (24 h) ---- -- Täielikult lahjendatud turukapital $ 84.06K$ 84.06K $ 84.06K Ringlev varu 1000.00M 1000.00M 1000.00M Koguvaru 999,999,225.0 999,999,225.0 999,999,225.0

Kabosu on SOL praegune turukapitalisatsioon on $ 84.06K -- 24 tunnise kauplemismahuga. KABOSU ringlev varu on 1000.00M, mille koguvaru on 999999225.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 84.06K.