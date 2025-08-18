Rohkem infot KABOSU

Kabosu on SOL logo

Kabosu on SOL hind (KABOSU)

Loendis mitteolevad

1 KABOSU/USD reaalajas hind:

--
----
-8.70%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Kabosu on SOL (KABOSU) reaalajas hinnagraafik
Kabosu on SOL (KABOSU) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00153192
$ 0.00153192$ 0.00153192

$ 0
$ 0$ 0

+0.22%

-8.71%

+10.55%

+10.55%

Kabosu on SOL (KABOSU) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul KABOSU kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. KABOSUkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00153192 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on KABOSU muutunud +0.22% viimase tunni jooksul, -8.71% 24 tunni vältel +10.55% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Kabosu on SOL (KABOSU) – turuteave

$ 84.06K
$ 84.06K$ 84.06K

--
----

$ 84.06K
$ 84.06K$ 84.06K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,999,225.0
999,999,225.0 999,999,225.0

Kabosu on SOL praegune turukapitalisatsioon on $ 84.06K -- 24 tunnise kauplemismahuga. KABOSU ringlev varu on 1000.00M, mille koguvaru on 999999225.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 84.06K.

Kabosu on SOL (KABOSU) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Kabosu on SOL ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Kabosu on SOL ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Kabosu on SOL ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Kabosu on SOL ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-8.71%
30 päeva$ 0+5.51%
60 päeva$ 0+22.91%
90 päeva$ 0--

Mis on Kabosu on SOL (KABOSU)

Kabosu, a Shiba Inu, became an internet sensation with her distinctive expression, inspiring the "Doge" meme and the creation of Dogecoin. Adopted by Atsuko Sato in 2010, Kabosu's image spread rapidly online, leading to Dogecoin's rise as a popular cryptocurrency in 2013. Despite her fame, Kabosu lived a quiet life with Sato. Her recent passing has been met with global tributes, highlighting her impact on pop culture and digital currency.

Üksuse Kabosu on SOL (KABOSU) allikas

Ametlik veebisait

Kabosu on SOL hinna ennustus (USD)

Kui palju on Kabosu on SOL (KABOSU) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Kabosu on SOL (KABOSU) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Kabosu on SOL nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Kabosu on SOL hinna ennustust kohe!

KABOSU kohalike valuutade suhtes

Kabosu on SOL (KABOSU) tokenoomika

Kabosu on SOL (KABOSU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KABOSU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Kabosu on SOL (KABOSU) kohta

Kui palju on Kabosu on SOL (KABOSU) tänapäeval väärt?
Reaalajas KABOSU hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune KABOSU/USD hind?
Praegune hind KABOSU/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Kabosu on SOL turukapitalisatsioon?
KABOSU turukapitalisatsioon on $ 84.06K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on KABOSU ringlev varu?
KABOSU ringlev varu on 1000.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim KABOSU (ATH) hind?
KABOSU saavutab ATH hinna summas 0.00153192 USD.
Mis oli kõigi aegade KABOSU madalaim (ATL) hind?
KABOSU nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on KABOSU kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine KABOSU kauplemismaht on -- USD.
Kas KABOSU sel aastal kõrgemale ka suundub?
KABOSU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KABOSU hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.