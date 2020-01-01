Kabosu ERC20 (KABOSU) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Kabosu ERC20 (KABOSU) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Kabosu ERC20 (KABOSU) teave Kabosu, The Dogecoin Dog. Making Memes Great Again. Kabosu embodies the original meme coin spirit — the energy, humor, and community that started it all. There’s no better way to recapture the magic and joy of meme coins than with the very symbol that sparked this entire phenomenon. The legendary dog, the original meme, the face recognized by millions around the globe — Kabosu is the perfect icon to lead Ethereum back to fun. It is symbolic to us all, and has impacted so many of our lives. It is universally understood, as all good memes should be. Ametlik veebisait: https://kabosu.com/ Valge raamat: https://realshibadoge.medium.com/reviving-fun-on-ethereum-with-kabosu-a-meme-token-experiment-9c1df3d9d78b Ostke KABOSU kohe!

Kabosu ERC20 (KABOSU) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Kabosu ERC20 (KABOSU) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 585.35K $ 585.35K $ 585.35K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 585.35K $ 585.35K $ 585.35K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01850467 $ 0.01850467 $ 0.01850467 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00058535 $ 0.00058535 $ 0.00058535 Lisateave Kabosu ERC20 (KABOSU) hinna kohta

Kabosu ERC20 (KABOSU) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Kabosu ERC20 (KABOSU) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate KABOSU tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: KABOSU tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate KABOSU tokeni tokenoomikat, avastage KABOSU tokeni reaalajas hinda!

KABOSU – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu KABOSU võiks suunduda? Meie KABOSU hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake KABOSU tokeni hinna ennustust kohe!

