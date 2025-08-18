Rohkem infot KABOSU

Kabosu ERC20 logo

Kabosu ERC20 hind (KABOSU)

Loendis mitteolevad

1 KABOSU/USD reaalajas hind:

$0.00061381
$0.00061381$0.00061381
-3.30%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Kabosu ERC20 (KABOSU) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 14:53:18 (UTC+8)

Kabosu ERC20 (KABOSU) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00060973
$ 0.00060973$ 0.00060973
24 h madal
$ 0.00064864
$ 0.00064864$ 0.00064864
24 h kõrge

$ 0.00060973
$ 0.00060973$ 0.00060973

$ 0.00064864
$ 0.00064864$ 0.00064864

$ 0.01850467
$ 0.01850467$ 0.01850467

$ 0.00045948
$ 0.00045948$ 0.00045948

0.00%

-3.38%

+0.95%

+0.95%

Kabosu ERC20 (KABOSU) reaalajas hind on $0.00061381. Viimase 24 tunni jooksul KABOSU kaubeldud madalaim $ 0.00060973 ja kõrgeim $ 0.00064864 näitab aktiivset turu volatiivsust. KABOSUkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01850467 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00045948.

Lüliajalise tootluse osas on KABOSU muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -3.38% 24 tunni vältel +0.95% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Kabosu ERC20 (KABOSU) – turuteave

$ 613.81K
$ 613.81K$ 613.81K

--
----

$ 613.81K
$ 613.81K$ 613.81K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kabosu ERC20 praegune turukapitalisatsioon on $ 613.81K -- 24 tunnise kauplemismahuga. KABOSU ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 613.81K.

Kabosu ERC20 (KABOSU) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Kabosu ERC20 ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Kabosu ERC20 ja USD hinnamuutus $ +0.0000425920.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Kabosu ERC20 ja USD hinnamuutus $ -0.0000646770.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Kabosu ERC20 ja USD hinnamuutus $ -0.005161407938505166.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-3.38%
30 päeva$ +0.0000425920+6.94%
60 päeva$ -0.0000646770-10.53%
90 päeva$ -0.005161407938505166-89.37%

Mis on Kabosu ERC20 (KABOSU)

Kabosu, The Dogecoin Dog. Making Memes Great Again. Kabosu embodies the original meme coin spirit — the energy, humor, and community that started it all. There’s no better way to recapture the magic and joy of meme coins than with the very symbol that sparked this entire phenomenon. The legendary dog, the original meme, the face recognized by millions around the globe — Kabosu is the perfect icon to lead Ethereum back to fun. It is symbolic to us all, and has impacted so many of our lives. It is universally understood, as all good memes should be.

Üksuse Kabosu ERC20 (KABOSU) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Kabosu ERC20 (KABOSU) tokenoomika

Kabosu ERC20 (KABOSU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KABOSU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Kabosu ERC20 (KABOSU) kohta

Kui palju on Kabosu ERC20 (KABOSU) tänapäeval väärt?
Reaalajas KABOSU hind USD on 0.00061381 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune KABOSU/USD hind?
Praegune hind KABOSU/USD on $ 0.00061381. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Kabosu ERC20 turukapitalisatsioon?
KABOSU turukapitalisatsioon on $ 613.81K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on KABOSU ringlev varu?
KABOSU ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim KABOSU (ATH) hind?
KABOSU saavutab ATH hinna summas 0.01850467 USD.
Mis oli kõigi aegade KABOSU madalaim (ATL) hind?
KABOSU nägi ATL hinda summas 0.00045948 USD.
Milline on KABOSU kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine KABOSU kauplemismaht on -- USD.
Kas KABOSU sel aastal kõrgemale ka suundub?
KABOSU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KABOSU hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 14:53:18 (UTC+8)

Kabosu ERC20 (KABOSU) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.