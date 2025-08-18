Mis on Kabosu (KABOSU)

$KABOSU is a tribute to the original meme dog, Kabosu, who became the face of the Doge meme phenomenon. As the OG meme dog, Kabosu's legacy is deeply intertwined with internet culture, and $KABOSU aims to honor that legacy in the crypto space. This project serves as both a nostalgic nod to the origins of Dogecoin and a fresh opportunity for crypto enthusiasts to engage with the true face behind the meme that started it all. Embracing the spirit of Doge, $KABOSU focuses on community, fun, and the enduring charm of the iconic Shiba Inu. $KABOSU is not just a tribute to the past but a symbol of the future as well. In 2024, Neiro, the beloved pet of Atsuko Sato—the same family that raised Kabosu—has taken the spotlight and is leading the bull run, marking a new era of excitement in the crypto world. With Neiro at the forefront, the potential for the OG meme doge, Kabosu, is stronger than ever. As crypto embraces its roots while looking ahead, $KABOSU captures the essence of nostalgia and forward momentum.

Kui palju on Kabosu (KABOSU) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Kabosu (KABOSU) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast?

Kabosu (KABOSU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Kabosu (KABOSU) kohta Kui palju on Kabosu (KABOSU) tänapäeval väärt? Reaalajas KABOSU hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune KABOSU/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind KABOSU/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Kabosu turukapitalisatsioon? KABOSU turukapitalisatsioon on $ 86.38K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on KABOSU ringlev varu? KABOSU ringlev varu on 420.69B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim KABOSU (ATH) hind? KABOSU saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade KABOSU madalaim (ATL) hind? KABOSU nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on KABOSU kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine KABOSU kauplemismaht on -- USD . Kas KABOSU sel aastal kõrgemale ka suundub? KABOSU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KABOSU hinna ennustust

