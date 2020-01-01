Kabila (KBL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Kabila (KBL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Kabila (KBL) teave Kabila is the leading NFT hub on Hedera, providing an All-in-One Web3 platform that enables creators, brands, and communities to leverage NFTs to crowdfund their projects, unlocking new opportunities for fundraising and monetization. The platform offers everything needed to create, launch, and manage a tokenized community. Kabila’s ecosystem includes a non-custodial wallet, an NFT marketplace, NFT creation tools, a self-service launchpad, and token-gated spaces called Plazas, for social monetization and true community ownership. The $KBL token serves as the native utility token within the Kabila ecosystem. Ametlik veebisait: https://www.kabila.app Valge raamat: https://cdn.prod.website-files.com/663a0ca9873d010c1225243c/673df7d14e2a76d3db7884fd_Kabila%20KBL%20Whitepaper%20V2_compressed.pdf Ostke KBL kohe!

Kabila (KBL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Kabila (KBL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.65M $ 1.65M $ 1.65M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 212.97M $ 212.97M $ 212.97M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 7.73M $ 7.73M $ 7.73M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.03464478 $ 0.03464478 $ 0.03464478 Kõigi aegade madalaim: $ 0.007222 $ 0.007222 $ 0.007222 Praegune hind: $ 0.00772629 $ 0.00772629 $ 0.00772629 Lisateave Kabila (KBL) hinna kohta

Kabila (KBL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Kabila (KBL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate KBL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: KBL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate KBL tokeni tokenoomikat, avastage KBL tokeni reaalajas hinda!

KBL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu KBL võiks suunduda? Meie KBL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake KBL tokeni hinna ennustust kohe!

