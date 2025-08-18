Mis on Kabila (KBL)

Kabila is the leading NFT hub on Hedera, providing an All-in-One Web3 platform that enables creators, brands, and communities to leverage NFTs to crowdfund their projects, unlocking new opportunities for fundraising and monetization. The platform offers everything needed to create, launch, and manage a tokenized community. Kabila’s ecosystem includes a non-custodial wallet, an NFT marketplace, NFT creation tools, a self-service launchpad, and token-gated spaces called Plazas, for social monetization and true community ownership. The $KBL token serves as the native utility token within the Kabila ecosystem.

Üksuse Kabila (KBL) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Kabila (KBL) tokenoomika

Kabila (KBL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KBL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Kabila (KBL) kohta Kui palju on Kabila (KBL) tänapäeval väärt? Reaalajas KBL hind USD on 0.00818405 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune KBL/USD hind? $ 0.00818405 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind KBL/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Kabila turukapitalisatsioon? KBL turukapitalisatsioon on $ 1.74M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on KBL ringlev varu? KBL ringlev varu on 212.88M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim KBL (ATH) hind? KBL saavutab ATH hinna summas 0.03464478 USD . Mis oli kõigi aegade KBL madalaim (ATL) hind? KBL nägi ATL hinda summas 0.007222 USD . Milline on KBL kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine KBL kauplemismaht on -- USD . Kas KBL sel aastal kõrgemale ka suundub? KBL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KBL hinna ennustust

