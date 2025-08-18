K21 hind (K21)
-0.14%
-1.16%
+0.85%
+0.85%
K21 (K21) reaalajas hind on $0.057369. Viimase 24 tunni jooksul K21 kaubeldud madalaim $ 0.0548 ja kõrgeim $ 0.060467 näitab aktiivset turu volatiivsust. K21kõigi aegade kõrgeim hind on $ 11.59 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.02374923.
Lüliajalise tootluse osas on K21 muutunud -0.14% viimase tunni jooksul, -1.16% 24 tunni vältel +0.85% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
K21 praegune turukapitalisatsioon on $ 1.03M -- 24 tunnise kauplemismahuga. K21 ringlev varu on 18.03M, mille koguvaru on 21000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.20M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse K21 ja USD hinnamuutus $ -0.00067433400979747.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse K21 ja USD hinnamuutus $ +0.0135530992.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse K21 ja USD hinnamuutus $ +0.0364152882.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse K21 ja USD hinnamuutus $ +0.022201824187111776.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ -0.00067433400979747
|-1.16%
|30 päeva
|$ +0.0135530992
|+23.62%
|60 päeva
|$ +0.0364152882
|+63.48%
|90 päeva
|$ +0.022201824187111776
|+63.13%
K21 is a closed-end art vault that provides liquid exposure to a curated collection of 21 unique and original NFT artworks by a diverse roster of influential and pioneering contemporary, digital, and cryptonative artists. Engineered for composability, durability, and equity, K21 establishes a new protocol for art.
