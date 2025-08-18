Rohkem infot K21

K21 hind (K21)

1 K21/USD reaalajas hind:

$0.057369
$0.057369$0.057369
-1.10%1D
K21 (K21) reaalajas hinnagraafik
K21 (K21) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0548
24 h madal
$ 0.060467
24 h kõrge

$ 0.0548
$ 0.060467
$ 11.59
$ 0.02374923
-0.14%

-1.16%

+0.85%

+0.85%

K21 (K21) reaalajas hind on $0.057369. Viimase 24 tunni jooksul K21 kaubeldud madalaim $ 0.0548 ja kõrgeim $ 0.060467 näitab aktiivset turu volatiivsust. K21kõigi aegade kõrgeim hind on $ 11.59 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.02374923.

Lüliajalise tootluse osas on K21 muutunud -0.14% viimase tunni jooksul, -1.16% 24 tunni vältel +0.85% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

K21 (K21) – turuteave

$ 1.03M
--
$ 1.20M
18.03M
21,000,000.0
K21 praegune turukapitalisatsioon on $ 1.03M -- 24 tunnise kauplemismahuga. K21 ringlev varu on 18.03M, mille koguvaru on 21000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.20M.

K21 (K21) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse K21 ja USD hinnamuutus $ -0.00067433400979747.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse K21 ja USD hinnamuutus $ +0.0135530992.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse K21 ja USD hinnamuutus $ +0.0364152882.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse K21 ja USD hinnamuutus $ +0.022201824187111776.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00067433400979747-1.16%
30 päeva$ +0.0135530992+23.62%
60 päeva$ +0.0364152882+63.48%
90 päeva$ +0.022201824187111776+63.13%

Mis on K21 (K21)

K21 is a closed-end art vault that provides liquid exposure to a curated collection of 21 unique and original NFT artworks by a diverse roster of influential and pioneering contemporary, digital, and cryptonative artists. Engineered for composability, durability, and equity, K21 establishes a new protocol for art.

Üksuse K21 (K21) allikas

K21 hinna ennustus (USD)

Kui palju on K21 (K21) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie K21 (K21) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida K21 nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake K21 hinna ennustust kohe!

K21 kohalike valuutade suhtes

K21 (K21) tokenoomika

K21 (K21) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet K21 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse K21 (K21) kohta

Kui palju on K21 (K21) tänapäeval väärt?
Reaalajas K21 hind USD on 0.057369 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune K21/USD hind?
Praegune hind K21/USD on $ 0.057369. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on K21 turukapitalisatsioon?
K21 turukapitalisatsioon on $ 1.03M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on K21 ringlev varu?
K21 ringlev varu on 18.03M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim K21 (ATH) hind?
K21 saavutab ATH hinna summas 11.59 USD.
Mis oli kõigi aegade K21 madalaim (ATL) hind?
K21 nägi ATL hinda summas 0.02374923 USD.
Milline on K21 kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine K21 kauplemismaht on -- USD.
Kas K21 sel aastal kõrgemale ka suundub?
K21 võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake K21 hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.