Juventus Fan Token logo

Juventus Fan Token hind (JUV)

Loendis mitteolevad

1 JUV/USD reaalajas hind:

$1.37
-5.50%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Juventus Fan Token (JUV) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:30:37 (UTC+8)

Juventus Fan Token (JUV) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 1.36
24 h madal
$ 1.48
24 h kõrge

$ 1.36
$ 1.48
$ 37.83
$ 0.604811
+0.03%

-5.34%

-7.47%

-7.47%

Juventus Fan Token (JUV) reaalajas hind on $1.37. Viimase 24 tunni jooksul JUV kaubeldud madalaim $ 1.36 ja kõrgeim $ 1.48 näitab aktiivset turu volatiivsust. JUVkõigi aegade kõrgeim hind on $ 37.83 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.604811.

Lüliajalise tootluse osas on JUV muutunud +0.03% viimase tunni jooksul, -5.34% 24 tunni vältel -7.47% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Juventus Fan Token (JUV) – turuteave

$ 14.82M
--
$ 27.37M
10.81M
19,956,000.0
Juventus Fan Token praegune turukapitalisatsioon on $ 14.82M -- 24 tunnise kauplemismahuga. JUV ringlev varu on 10.81M, mille koguvaru on 19956000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 27.37M.

Juventus Fan Token (JUV) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Juventus Fan Token ja USD hinnamuutus $ -0.077520994547213.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Juventus Fan Token ja USD hinnamuutus $ +0.6105281700.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Juventus Fan Token ja USD hinnamuutus $ +0.5435464040.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Juventus Fan Token ja USD hinnamuutus $ +0.1555589438075201.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.077520994547213-5.34%
30 päeva$ +0.6105281700+44.56%
60 päeva$ +0.5435464040+39.67%
90 päeva$ +0.1555589438075201+12.81%

Mis on Juventus Fan Token (JUV)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Juventus Fan Token (JUV) allikas

Ametlik veebisait

Juventus Fan Token hinna ennustus (USD)

Kui palju on Juventus Fan Token (JUV) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Juventus Fan Token (JUV) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Juventus Fan Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Juventus Fan Token hinna ennustust kohe!

JUV kohalike valuutade suhtes

Juventus Fan Token (JUV) tokenoomika

Juventus Fan Token (JUV) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet JUV tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Juventus Fan Token (JUV) kohta

Kui palju on Juventus Fan Token (JUV) tänapäeval väärt?
Reaalajas JUV hind USD on 1.37 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune JUV/USD hind?
Praegune hind JUV/USD on $ 1.37. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Juventus Fan Token turukapitalisatsioon?
JUV turukapitalisatsioon on $ 14.82M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on JUV ringlev varu?
JUV ringlev varu on 10.81M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim JUV (ATH) hind?
JUV saavutab ATH hinna summas 37.83 USD.
Mis oli kõigi aegade JUV madalaim (ATL) hind?
JUV nägi ATL hinda summas 0.604811 USD.
Milline on JUV kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine JUV kauplemismaht on -- USD.
Kas JUV sel aastal kõrgemale ka suundub?
JUV võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake JUV hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.