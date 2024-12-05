Justice For Pizza Guy (PIZZAGUY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Justice For Pizza Guy (PIZZAGUY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

$PIZZAGUY is a community-driven cryptocurrency project built on the Solana blockchain. Initially launched as a meme token on December 5, 2024, it transitioned to community governance after the departure of its original developer. The project's primary goal is to restore trust among its holders while fostering transparency, inclusivity, and sustainable growth. $PIZZAGUY leverages Solana's high-speed, low-cost infrastructure to provide seamless trading and potential utility within the decentralized finance (DeFi) ecosystem. The project is driven by an active and engaged community that collectively determines its future direction through transparent governance practices. The token's roadmap includes plans to expand utility beyond trading by exploring staking mechanisms, decentralized applications, and partnerships within the Solana ecosystem. $PIZZAGUY aims to combine the viral appeal of meme tokens with a robust, community-focused foundation to deliver long-term value for its holders.

Justice For Pizza Guy (PIZZAGUY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Justice For Pizza Guy (PIZZAGUY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 19.39K $ 19.39K $ 19.39K Koguvaru: $ 998.61M $ 998.61M $ 998.61M Ringlev varu: $ 998.61M $ 998.61M $ 998.61M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 19.39K $ 19.39K $ 19.39K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00038369 $ 0.00038369 $ 0.00038369 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00001558 $ 0.00001558 $ 0.00001558 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Justice For Pizza Guy (PIZZAGUY) hinna kohta

Justice For Pizza Guy (PIZZAGUY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Justice For Pizza Guy (PIZZAGUY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PIZZAGUY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PIZZAGUY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PIZZAGUY tokeni tokenoomikat, avastage PIZZAGUY tokeni reaalajas hinda!

PIZZAGUY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PIZZAGUY võiks suunduda? Meie PIZZAGUY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

