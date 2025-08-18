Rohkem infot PIZZAGUY

PIZZAGUY Hinnainfo

PIZZAGUY Ametlik veebisait

PIZZAGUY Tokenoomika

PIZZAGUY Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Justice For Pizza Guy logo

Justice For Pizza Guy hind (PIZZAGUY)

Loendis mitteolevad

1 PIZZAGUY/USD reaalajas hind:

--
----
-7.90%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Justice For Pizza Guy (PIZZAGUY) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 22:51:15 (UTC+8)

Justice For Pizza Guy (PIZZAGUY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.38%

-7.90%

-2.79%

-2.79%

Justice For Pizza Guy (PIZZAGUY) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul PIZZAGUY kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. PIZZAGUYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on PIZZAGUY muutunud -0.38% viimase tunni jooksul, -7.90% 24 tunni vältel -2.79% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Justice For Pizza Guy (PIZZAGUY) – turuteave

$ 19.31K
$ 19.31K$ 19.31K

--
----

$ 19.31K
$ 19.31K$ 19.31K

998.61M
998.61M 998.61M

998,613,119.223643
998,613,119.223643 998,613,119.223643

Justice For Pizza Guy praegune turukapitalisatsioon on $ 19.31K -- 24 tunnise kauplemismahuga. PIZZAGUY ringlev varu on 998.61M, mille koguvaru on 998613119.223643. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 19.31K.

Justice For Pizza Guy (PIZZAGUY) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Justice For Pizza Guy ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Justice For Pizza Guy ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Justice For Pizza Guy ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Justice For Pizza Guy ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-7.90%
30 päeva$ 0-2.02%
60 päeva$ 0+10.25%
90 päeva$ 0--

Mis on Justice For Pizza Guy (PIZZAGUY)

$PIZZAGUY is a community-driven cryptocurrency project built on the Solana blockchain. Initially launched as a meme token on December 5, 2024, it transitioned to community governance after the departure of its original developer. The project’s primary goal is to restore trust among its holders while fostering transparency, inclusivity, and sustainable growth. $PIZZAGUY leverages Solana's high-speed, low-cost infrastructure to provide seamless trading and potential utility within the decentralized finance (DeFi) ecosystem. The project is driven by an active and engaged community that collectively determines its future direction through transparent governance practices. The token’s roadmap includes plans to expand utility beyond trading by exploring staking mechanisms, decentralized applications, and partnerships within the Solana ecosystem. $PIZZAGUY aims to combine the viral appeal of meme tokens with a robust, community-focused foundation to deliver long-term value for its holders.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Justice For Pizza Guy (PIZZAGUY) allikas

Ametlik veebisait

Justice For Pizza Guy hinna ennustus (USD)

Kui palju on Justice For Pizza Guy (PIZZAGUY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Justice For Pizza Guy (PIZZAGUY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Justice For Pizza Guy nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Justice For Pizza Guy hinna ennustust kohe!

PIZZAGUY kohalike valuutade suhtes

Justice For Pizza Guy (PIZZAGUY) tokenoomika

Justice For Pizza Guy (PIZZAGUY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PIZZAGUY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Justice For Pizza Guy (PIZZAGUY) kohta

Kui palju on Justice For Pizza Guy (PIZZAGUY) tänapäeval väärt?
Reaalajas PIZZAGUY hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PIZZAGUY/USD hind?
Praegune hind PIZZAGUY/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Justice For Pizza Guy turukapitalisatsioon?
PIZZAGUY turukapitalisatsioon on $ 19.31K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PIZZAGUY ringlev varu?
PIZZAGUY ringlev varu on 998.61M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PIZZAGUY (ATH) hind?
PIZZAGUY saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade PIZZAGUY madalaim (ATL) hind?
PIZZAGUY nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on PIZZAGUY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PIZZAGUY kauplemismaht on -- USD.
Kas PIZZAGUY sel aastal kõrgemale ka suundub?
PIZZAGUY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PIZZAGUY hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 22:51:15 (UTC+8)

Justice For Pizza Guy (PIZZAGUY) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.