Mis on Justice For Pizza Guy (PIZZAGUY)

$PIZZAGUY is a community-driven cryptocurrency project built on the Solana blockchain. Initially launched as a meme token on December 5, 2024, it transitioned to community governance after the departure of its original developer. The project’s primary goal is to restore trust among its holders while fostering transparency, inclusivity, and sustainable growth. $PIZZAGUY leverages Solana's high-speed, low-cost infrastructure to provide seamless trading and potential utility within the decentralized finance (DeFi) ecosystem. The project is driven by an active and engaged community that collectively determines its future direction through transparent governance practices. The token’s roadmap includes plans to expand utility beyond trading by exploring staking mechanisms, decentralized applications, and partnerships within the Solana ecosystem. $PIZZAGUY aims to combine the viral appeal of meme tokens with a robust, community-focused foundation to deliver long-term value for its holders.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Justice For Pizza Guy (PIZZAGUY) allikas Ametlik veebisait

Justice For Pizza Guy hinna ennustus (USD)

Kui palju on Justice For Pizza Guy (PIZZAGUY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Justice For Pizza Guy (PIZZAGUY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Justice For Pizza Guy nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Justice For Pizza Guy hinna ennustust kohe!

PIZZAGUY kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Justice For Pizza Guy (PIZZAGUY) tokenoomika

Justice For Pizza Guy (PIZZAGUY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PIZZAGUY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Justice For Pizza Guy (PIZZAGUY) kohta Kui palju on Justice For Pizza Guy (PIZZAGUY) tänapäeval väärt? Reaalajas PIZZAGUY hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune PIZZAGUY/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind PIZZAGUY/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Justice For Pizza Guy turukapitalisatsioon? PIZZAGUY turukapitalisatsioon on $ 19.31K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on PIZZAGUY ringlev varu? PIZZAGUY ringlev varu on 998.61M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim PIZZAGUY (ATH) hind? PIZZAGUY saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade PIZZAGUY madalaim (ATL) hind? PIZZAGUY nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on PIZZAGUY kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine PIZZAGUY kauplemismaht on -- USD . Kas PIZZAGUY sel aastal kõrgemale ka suundub? PIZZAGUY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PIZZAGUY hinna ennustust

Justice For Pizza Guy (PIZZAGUY) Olulised valdkonna uudised