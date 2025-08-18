Rohkem infot JFP

JUSTICE FOR PEANUT logo

JUSTICE FOR PEANUT hind (JFP)

Loendis mitteolevad

1 JFP/USD reaalajas hind:

--
----
+0.30%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
JUSTICE FOR PEANUT (JFP) reaalajas hinnagraafik
JUSTICE FOR PEANUT (JFP) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00745463
$ 0.00745463$ 0.00745463

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.31%

+6.60%

+6.60%

JUSTICE FOR PEANUT (JFP) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul JFP kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. JFPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00745463 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on JFP muutunud -- viimase tunni jooksul, +0.31% 24 tunni vältel +6.60% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

JUSTICE FOR PEANUT (JFP) – turuteave

$ 27.93K
$ 27.93K$ 27.93K

--
----

$ 27.93K
$ 27.93K$ 27.93K

999.98M
999.98M 999.98M

999,981,474.104437
999,981,474.104437 999,981,474.104437

JUSTICE FOR PEANUT praegune turukapitalisatsioon on $ 27.93K -- 24 tunnise kauplemismahuga. JFP ringlev varu on 999.98M, mille koguvaru on 999981474.104437. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 27.93K.

JUSTICE FOR PEANUT (JFP) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse JUSTICE FOR PEANUT ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse JUSTICE FOR PEANUT ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse JUSTICE FOR PEANUT ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse JUSTICE FOR PEANUT ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+0.31%
30 päeva$ 0+2.40%
60 päeva$ 0+12.03%
90 päeva$ 0--

Mis on JUSTICE FOR PEANUT (JFP)

Welcome to the movement of justice for pnut and Fred, the only official coin that is backed by the owner of Pnuts freedom farm. This coin is the heartbeat of Pnut's Freedom Farm Animal Sanctuary, a haven for dozens of rescued horses, cats, and raccoons. It embodies founder Mark Longo's profound vision - more than a financial instrument, but a living commitment to those who cannot speak for themselves. Through this project, Fred and Peanut are raising awareness and hope, transforming each transaction into a promise of continued rescue and care. This isn't just a meme coin - it's a movement declaring that every life matters, and that rescue is an act of pure love. This isn't just a meme coin. It's a movement. It's a declaration that every life matters, that rescue is an act of love, and that together, we can create sanctuaries of hope, one rescued animal at a time.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse JUSTICE FOR PEANUT (JFP) allikas

Ametlik veebisait

JUSTICE FOR PEANUT hinna ennustus (USD)

Kui palju on JUSTICE FOR PEANUT (JFP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie JUSTICE FOR PEANUT (JFP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida JUSTICE FOR PEANUT nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake JUSTICE FOR PEANUT hinna ennustust kohe!

JFP kohalike valuutade suhtes

JUSTICE FOR PEANUT (JFP) tokenoomika

JUSTICE FOR PEANUT (JFP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet JFP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse JUSTICE FOR PEANUT (JFP) kohta

Kui palju on JUSTICE FOR PEANUT (JFP) tänapäeval väärt?
Reaalajas JFP hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune JFP/USD hind?
Praegune hind JFP/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on JUSTICE FOR PEANUT turukapitalisatsioon?
JFP turukapitalisatsioon on $ 27.93K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on JFP ringlev varu?
JFP ringlev varu on 999.98M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim JFP (ATH) hind?
JFP saavutab ATH hinna summas 0.00745463 USD.
Mis oli kõigi aegade JFP madalaim (ATL) hind?
JFP nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on JFP kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine JFP kauplemismaht on -- USD.
Kas JFP sel aastal kõrgemale ka suundub?
JFP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake JFP hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.