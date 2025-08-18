Mis on JUSTICE FOR PEANUT (JFP)

Welcome to the movement of justice for pnut and Fred, the only official coin that is backed by the owner of Pnuts freedom farm. This coin is the heartbeat of Pnut's Freedom Farm Animal Sanctuary, a haven for dozens of rescued horses, cats, and raccoons. It embodies founder Mark Longo's profound vision - more than a financial instrument, but a living commitment to those who cannot speak for themselves. Through this project, Fred and Peanut are raising awareness and hope, transforming each transaction into a promise of continued rescue and care. This isn't just a meme coin - it's a movement declaring that every life matters, and that rescue is an act of pure love. This isn't just a meme coin. It's a movement. It's a declaration that every life matters, that rescue is an act of love, and that together, we can create sanctuaries of hope, one rescued animal at a time.

JUSTICE FOR PEANUT (JFP) tokenoomika

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse JUSTICE FOR PEANUT (JFP) kohta Kui palju on JUSTICE FOR PEANUT (JFP) tänapäeval väärt? Reaalajas JFP hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune JFP/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on JUSTICE FOR PEANUT turukapitalisatsioon? JFP turukapitalisatsioon on $ 27.93K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on JFP ringlev varu? JFP ringlev varu on 999.98M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim JFP (ATH) hind? JFP saavutab ATH hinna summas 0.00745463 USD . Mis oli kõigi aegade JFP madalaim (ATL) hind? JFP nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on JFP kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine JFP kauplemismaht on -- USD . Kas JFP sel aastal kõrgemale ka suundub? JFP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake JFP hinna ennustust

