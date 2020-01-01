Justice For Honey ($HONEY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Justice For Honey ($HONEY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Justice For Honey ($HONEY) teave $Honey is a Solana-based cryptocurrency project dedicated to raising awareness and driving action against the abuse and neglect of animals. The project was inspired by the story of a neglected black bear in Long Island, symbolizing resilience and the need for societal change. $Honey combines blockchain innovation with real-world impact by supporting initiatives such as animal welfare, community-driven protests, and educational campaigns. Ametlik veebisait: https://honeysolana.com Ostke $HONEY kohe!

Justice For Honey ($HONEY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Justice For Honey ($HONEY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 20.11K $ 20.11K $ 20.11K Koguvaru: $ 999.09M $ 999.09M $ 999.09M Ringlev varu: $ 999.09M $ 999.09M $ 999.09M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 20.11K $ 20.11K $ 20.11K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00158304 $ 0.00158304 $ 0.00158304 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Justice For Honey ($HONEY) hinna kohta

Justice For Honey ($HONEY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Justice For Honey ($HONEY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate $HONEY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: $HONEY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate $HONEY tokeni tokenoomikat, avastage $HONEY tokeni reaalajas hinda!

