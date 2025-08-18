Rohkem infot $HONEY

Justice For Honey logo

Justice For Honey hind ($HONEY)

Loendis mitteolevad

1 $HONEY/USD reaalajas hind:

--
----
+0.80%1D
USD
Justice For Honey ($HONEY) reaalajas hinnagraafik
Justice For Honey ($HONEY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00158304
$ 0.00158304$ 0.00158304

$ 0
$ 0$ 0

-0.37%

+0.88%

+0.59%

+0.59%

Justice For Honey ($HONEY) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul $HONEY kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. $HONEYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00158304 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on $HONEY muutunud -0.37% viimase tunni jooksul, +0.88% 24 tunni vältel +0.59% viimase 7 päeva jooksul.

Justice For Honey ($HONEY) – turuteave

$ 20.07K
$ 20.07K$ 20.07K

--
----

$ 20.07K
$ 20.07K$ 20.07K

999.09M
999.09M 999.09M

999,091,892.893572
999,091,892.893572 999,091,892.893572

Justice For Honey praegune turukapitalisatsioon on $ 20.07K -- 24 tunnise kauplemismahuga. $HONEY ringlev varu on 999.09M, mille koguvaru on 999091892.893572. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 20.07K.

Justice For Honey ($HONEY) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Justice For Honey ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Justice For Honey ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Justice For Honey ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Justice For Honey ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+0.88%
30 päeva$ 0-3.67%
60 päeva$ 0+19.17%
90 päeva$ 0--

Mis on Justice For Honey ($HONEY)

$Honey is a Solana-based cryptocurrency project dedicated to raising awareness and driving action against the abuse and neglect of animals. The project was inspired by the story of a neglected black bear in Long Island, symbolizing resilience and the need for societal change. $Honey combines blockchain innovation with real-world impact by supporting initiatives such as animal welfare, community-driven protests, and educational campaigns.

Üksuse Justice For Honey ($HONEY) allikas

Ametlik veebisait

Justice For Honey hinna ennustus (USD)

Kui palju on Justice For Honey ($HONEY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Justice For Honey ($HONEY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Justice For Honey nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Justice For Honey hinna ennustust kohe!

$HONEY kohalike valuutade suhtes

Justice For Honey ($HONEY) tokenoomika

Justice For Honey ($HONEY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet $HONEY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Justice For Honey ($HONEY) kohta

Kui palju on Justice For Honey ($HONEY) tänapäeval väärt?
Reaalajas $HONEY hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune $HONEY/USD hind?
Praegune hind $HONEY/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Justice For Honey turukapitalisatsioon?
$HONEY turukapitalisatsioon on $ 20.07K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on $HONEY ringlev varu?
$HONEY ringlev varu on 999.09M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim $HONEY (ATH) hind?
$HONEY saavutab ATH hinna summas 0.00158304 USD.
Mis oli kõigi aegade $HONEY madalaim (ATL) hind?
$HONEY nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on $HONEY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine $HONEY kauplemismaht on -- USD.
Kas $HONEY sel aastal kõrgemale ka suundub?
$HONEY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake $HONEY hinna ennustust.
