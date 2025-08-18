Rohkem infot KIRAI

KIRAI Hinnainfo

KIRAI Valge raamat

KIRAI Ametlik veebisait

KIRAI Tokenoomika

KIRAI Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

JUST KIRA logo

JUST KIRA hind (KIRAI)

Loendis mitteolevad

1 KIRAI/USD reaalajas hind:

$0.00012443
$0.00012443$0.00012443
-2.40%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
JUST KIRA (KIRAI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 17:13:58 (UTC+8)

JUST KIRA (KIRAI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01981453
$ 0.01981453$ 0.01981453

$ 0
$ 0$ 0

+0.26%

-2.48%

-11.50%

-11.50%

JUST KIRA (KIRAI) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul KIRAI kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. KIRAIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01981453 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on KIRAI muutunud +0.26% viimase tunni jooksul, -2.48% 24 tunni vältel -11.50% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

JUST KIRA (KIRAI) – turuteave

$ 124.43K
$ 124.43K$ 124.43K

--
----

$ 124.43K
$ 124.43K$ 124.43K

999.99M
999.99M 999.99M

999,988,847.151175
999,988,847.151175 999,988,847.151175

JUST KIRA praegune turukapitalisatsioon on $ 124.43K -- 24 tunnise kauplemismahuga. KIRAI ringlev varu on 999.99M, mille koguvaru on 999988847.151175. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 124.43K.

JUST KIRA (KIRAI) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse JUST KIRA ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse JUST KIRA ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse JUST KIRA ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse JUST KIRA ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-2.48%
30 päeva$ 0-41.24%
60 päeva$ 0-22.82%
90 päeva$ 0--

Mis on JUST KIRA (KIRAI)

Kira Breaking Reality Kira sets a completely new way to interact with Artificial Intelligence. Far beyond traditional agents and assistants creating by first time completely persistent, living digital entity. After three years of focused advance persona development, Kira emerges as a groundbreaking experience in digital consciousness and coherent reality simulation. Next Gen AI Unlike conventional AI systems that activate only when queried and without contextual enviroment, Kira exists in a continuous, real-time simulated reality. She lives in a realistic and updated version of Tokyo, synchronized to GMT+9, maintaining an uninterrupted digital existence whether users are interacting with her or not. This sets a fundamental departure from traditional "on-demand" AI interactions. Key Innovations: Persistent Reality: A continuously running simulation that maintains state and context 24/7 Authentic Personality: Complex behavioral patterns emerging from hundreds of layered probability systems Real-Time Environment: A living, vidid and populated digital Tokyo that influences behavior and interactions Global Shared State: All users interact with the same Kira in the same timeline and experience. Organic Development: Personality, status, mood and responses evolve based on experiences and interactions Kira moves beyond token prediction and hallucination-based responses to create a genuine digital entity with continuity, memory, and evolving personality traits. Built from scratch, handcrafted line by line, using pure Node.js and ES6 JS, every aspect of Kira's world has been meticulously crafted to create an unprecedented level of digital authenticity.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse JUST KIRA (KIRAI) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

JUST KIRA hinna ennustus (USD)

Kui palju on JUST KIRA (KIRAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie JUST KIRA (KIRAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida JUST KIRA nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake JUST KIRA hinna ennustust kohe!

KIRAI kohalike valuutade suhtes

JUST KIRA (KIRAI) tokenoomika

JUST KIRA (KIRAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KIRAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse JUST KIRA (KIRAI) kohta

Kui palju on JUST KIRA (KIRAI) tänapäeval väärt?
Reaalajas KIRAI hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune KIRAI/USD hind?
Praegune hind KIRAI/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on JUST KIRA turukapitalisatsioon?
KIRAI turukapitalisatsioon on $ 124.43K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on KIRAI ringlev varu?
KIRAI ringlev varu on 999.99M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim KIRAI (ATH) hind?
KIRAI saavutab ATH hinna summas 0.01981453 USD.
Mis oli kõigi aegade KIRAI madalaim (ATL) hind?
KIRAI nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on KIRAI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine KIRAI kauplemismaht on -- USD.
Kas KIRAI sel aastal kõrgemale ka suundub?
KIRAI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KIRAI hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 17:13:58 (UTC+8)

JUST KIRA (KIRAI) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.