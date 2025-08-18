Rohkem infot NORMIE

Just a Normie logo

Just a Normie hind (NORMIE)

1 NORMIE/USD reaalajas hind:

--
----
-1.30%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Just a Normie (NORMIE) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 22:51:00 (UTC+8)

Just a Normie (NORMIE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-1.34%

-6.94%

-6.94%

Just a Normie (NORMIE) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul NORMIE kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. NORMIEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on NORMIE muutunud -- viimase tunni jooksul, -1.34% 24 tunni vältel -6.94% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Just a Normie (NORMIE) – turuteave

$ 8.75K
$ 8.75K$ 8.75K

--
----

$ 8.75K
$ 8.75K$ 8.75K

996.84M
996.84M 996.84M

996,837,154.911423
996,837,154.911423 996,837,154.911423

Just a Normie praegune turukapitalisatsioon on $ 8.75K -- 24 tunnise kauplemismahuga. NORMIE ringlev varu on 996.84M, mille koguvaru on 996837154.911423. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 8.75K.

Just a Normie (NORMIE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Just a Normie ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Just a Normie ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Just a Normie ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Just a Normie ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-1.34%
30 päeva$ 0-1.68%
60 päeva$ 0+0.08%
90 päeva$ 0--

Mis on Just a Normie (NORMIE)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Just a Normie (NORMIE) allikas

Ametlik veebisait

Just a Normie hinna ennustus (USD)

Kui palju on Just a Normie (NORMIE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Just a Normie (NORMIE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Just a Normie nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Just a Normie hinna ennustust kohe!

NORMIE kohalike valuutade suhtes

Just a Normie (NORMIE) tokenoomika

Just a Normie (NORMIE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NORMIE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Just a Normie (NORMIE) kohta

Kui palju on Just a Normie (NORMIE) tänapäeval väärt?
Reaalajas NORMIE hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NORMIE/USD hind?
Praegune hind NORMIE/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Just a Normie turukapitalisatsioon?
NORMIE turukapitalisatsioon on $ 8.75K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NORMIE ringlev varu?
NORMIE ringlev varu on 996.84M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NORMIE (ATH) hind?
NORMIE saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade NORMIE madalaim (ATL) hind?
NORMIE nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on NORMIE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NORMIE kauplemismaht on -- USD.
Kas NORMIE sel aastal kõrgemale ka suundub?
NORMIE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NORMIE hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.