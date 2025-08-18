Rohkem infot JUPSOL

JUPSOL Hinnainfo

JUPSOL Tokenoomika

JUPSOL Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Jupiter Staked SOL logo

Jupiter Staked SOL hind (JUPSOL)

Loendis mitteolevad

1 JUPSOL/USD reaalajas hind:

$208.41
$208.41$208.41
-3.10%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Jupiter Staked SOL (JUPSOL) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:27:42 (UTC+8)

Jupiter Staked SOL (JUPSOL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 208.02
$ 208.02$ 208.02
24 h madal
$ 220.73
$ 220.73$ 220.73
24 h kõrge

$ 208.02
$ 208.02$ 208.02

$ 220.73
$ 220.73$ 220.73

$ 309.67
$ 309.67$ 309.67

$ 105.7
$ 105.7$ 105.7

-0.34%

-3.05%

+0.01%

+0.01%

Jupiter Staked SOL (JUPSOL) reaalajas hind on $208.41. Viimase 24 tunni jooksul JUPSOL kaubeldud madalaim $ 208.02 ja kõrgeim $ 220.73 näitab aktiivset turu volatiivsust. JUPSOLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 309.67 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 105.7.

Lüliajalise tootluse osas on JUPSOL muutunud -0.34% viimase tunni jooksul, -3.05% 24 tunni vältel +0.01% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Jupiter Staked SOL (JUPSOL) – turuteave

$ 1.10B
$ 1.10B$ 1.10B

--
----

$ 1.10B
$ 1.10B$ 1.10B

5.27M
5.27M 5.27M

5,267,576.709783673
5,267,576.709783673 5,267,576.709783673

Jupiter Staked SOL praegune turukapitalisatsioon on $ 1.10B -- 24 tunnise kauplemismahuga. JUPSOL ringlev varu on 5.27M, mille koguvaru on 5267576.709783673. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.10B.

Jupiter Staked SOL (JUPSOL) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Jupiter Staked SOL ja USD hinnamuutus $ -6.575748153616.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Jupiter Staked SOL ja USD hinnamuutus $ +10.1677611930.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Jupiter Staked SOL ja USD hinnamuutus $ +58.0963507590.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Jupiter Staked SOL ja USD hinnamuutus $ +20.63217636097665.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -6.575748153616-3.05%
30 päeva$ +10.1677611930+4.88%
60 päeva$ +58.0963507590+27.88%
90 päeva$ +20.63217636097665+10.99%

Mis on Jupiter Staked SOL (JUPSOL)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Jupiter Staked SOL hinna ennustus (USD)

Kui palju on Jupiter Staked SOL (JUPSOL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Jupiter Staked SOL (JUPSOL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Jupiter Staked SOL nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Jupiter Staked SOL hinna ennustust kohe!

JUPSOL kohalike valuutade suhtes

Jupiter Staked SOL (JUPSOL) tokenoomika

Jupiter Staked SOL (JUPSOL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet JUPSOL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Jupiter Staked SOL (JUPSOL) kohta

Kui palju on Jupiter Staked SOL (JUPSOL) tänapäeval väärt?
Reaalajas JUPSOL hind USD on 208.41 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune JUPSOL/USD hind?
Praegune hind JUPSOL/USD on $ 208.41. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Jupiter Staked SOL turukapitalisatsioon?
JUPSOL turukapitalisatsioon on $ 1.10B USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on JUPSOL ringlev varu?
JUPSOL ringlev varu on 5.27M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim JUPSOL (ATH) hind?
JUPSOL saavutab ATH hinna summas 309.67 USD.
Mis oli kõigi aegade JUPSOL madalaim (ATL) hind?
JUPSOL nägi ATL hinda summas 105.7 USD.
Milline on JUPSOL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine JUPSOL kauplemismaht on -- USD.
Kas JUPSOL sel aastal kõrgemale ka suundub?
JUPSOL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake JUPSOL hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:27:42 (UTC+8)

Jupiter Staked SOL (JUPSOL) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.