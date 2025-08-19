Rohkem infot JUNIOR

Junior logo

Junior hind (JUNIOR)

Loendis mitteolevad

1 JUNIOR/USD reaalajas hind:

$0.00068801
$0.00068801$0.00068801
0.00%1D
mexc
Junior (JUNIOR) reaalajas hinnagraafik
Junior (JUNIOR) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.056089
$ 0.056089$ 0.056089

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Junior (JUNIOR) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul JUNIOR kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. JUNIORkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.056089 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on JUNIOR muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Junior (JUNIOR) – turuteave

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 32.34K
$ 32.34K$ 32.34K

0.00
0.00 0.00

47,000,000.0
47,000,000.0 47,000,000.0

Junior praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 -- 24 tunnise kauplemismahuga. JUNIOR ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 47000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 32.34K.

Junior (JUNIOR) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Junior ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Junior ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Junior ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Junior ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0-7.07%
60 päeva$ 0+2.47%
90 päeva$ 0--

Mis on Junior (JUNIOR)

Junior is the official politifi coin for Robert F. Kennedy Jr. in his presidential bid. Junior has no utility but is categorized as a politifi token meant to drive attention, awareness, and funding for the RFK campaign. 1% of all buys and sells will be taxed and proceeds will go to a corporation that will direct all funds to a SuperPAC supporting RFK Jr’s bid for President and to Children’s Health Defense Charity.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Junior (JUNIOR) allikas

Ametlik veebisait

Junior hinna ennustus (USD)

Kui palju on Junior (JUNIOR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Junior (JUNIOR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Junior nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Junior hinna ennustust kohe!

JUNIOR kohalike valuutade suhtes

Junior (JUNIOR) tokenoomika

Junior (JUNIOR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet JUNIOR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Junior (JUNIOR) kohta

Kui palju on Junior (JUNIOR) tänapäeval väärt?
Reaalajas JUNIOR hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune JUNIOR/USD hind?
Praegune hind JUNIOR/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Junior turukapitalisatsioon?
JUNIOR turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on JUNIOR ringlev varu?
JUNIOR ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim JUNIOR (ATH) hind?
JUNIOR saavutab ATH hinna summas 0.056089 USD.
Mis oli kõigi aegade JUNIOR madalaim (ATL) hind?
JUNIOR nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on JUNIOR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine JUNIOR kauplemismaht on -- USD.
Kas JUNIOR sel aastal kõrgemale ka suundub?
JUNIOR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake JUNIOR hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.