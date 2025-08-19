Mis on Junior (JUNIOR)

Junior is the official politifi coin for Robert F. Kennedy Jr. in his presidential bid. Junior has no utility but is categorized as a politifi token meant to drive attention, awareness, and funding for the RFK campaign. 1% of all buys and sells will be taxed and proceeds will go to a corporation that will direct all funds to a SuperPAC supporting RFK Jr’s bid for President and to Children’s Health Defense Charity.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Junior (JUNIOR) allikas Ametlik veebisait

Junior hinna ennustus (USD)

Kui palju on Junior (JUNIOR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Junior (JUNIOR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Junior nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Junior hinna ennustust kohe!

JUNIOR kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Junior (JUNIOR) tokenoomika

Junior (JUNIOR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet JUNIOR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Junior (JUNIOR) kohta Kui palju on Junior (JUNIOR) tänapäeval väärt? Reaalajas JUNIOR hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune JUNIOR/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind JUNIOR/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Junior turukapitalisatsioon? JUNIOR turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on JUNIOR ringlev varu? JUNIOR ringlev varu on 0.00 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim JUNIOR (ATH) hind? JUNIOR saavutab ATH hinna summas 0.056089 USD . Mis oli kõigi aegade JUNIOR madalaim (ATL) hind? JUNIOR nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on JUNIOR kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine JUNIOR kauplemismaht on -- USD . Kas JUNIOR sel aastal kõrgemale ka suundub? JUNIOR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake JUNIOR hinna ennustust

Junior (JUNIOR) Olulised valdkonna uudised