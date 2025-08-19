Mis on Jungle Labz (JNGL)

$JNGL powers the Jungle Labz ecosystem, consisting of Supreme Kong and 3 other collections that were initially rugged by previous team back in April 2022. The organization was taken over by new ownership and has risen to Top 75, now in 2023 on the ETH blockchain, with millions in secondary volume, operated by its holders. $JNGL is a solution that alleviates the fatigue we have been feeling in existing markets. There is no ecosystem token that the people truly own, they are all owned by VCs. Many coins are diluted in value and don't have fair distribution amongst its participants leading to speculative sell pressure. For over a year now the Jungle Labz ecosystem has simulated the launch of $JNGL by first launching $KONG an off-chain token first and building an ecosystem and utilities around it. After developing this ecosystem with multiple iterations, now is the prime time to launch our ERC-20. Main-Utilities Membership; Owning $JNGL gives you full access into all the benefits Jungle Labz offers its holdership. Micro-transactional; You can spend your $JNGL on multiple things: Upgrading NFT metadata, Raffle dapp, $JNGL Marketplace Upgrading NFT Metadata; Leveling System Tokenomics are Designed with burn mechanics, gamification, and growth in mind.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Jungle Labz (JNGL) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Jungle Labz hinna ennustus (USD)

Kui palju on Jungle Labz (JNGL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Jungle Labz (JNGL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Jungle Labz nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Jungle Labz hinna ennustust kohe!

JNGL kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Jungle Labz (JNGL) tokenoomika

Jungle Labz (JNGL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet JNGL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Jungle Labz (JNGL) kohta Kui palju on Jungle Labz (JNGL) tänapäeval väärt? Reaalajas JNGL hind USD on 0.00534276 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune JNGL/USD hind? $ 0.00534276 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind JNGL/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Jungle Labz turukapitalisatsioon? JNGL turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on JNGL ringlev varu? JNGL ringlev varu on 0.00 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim JNGL (ATH) hind? JNGL saavutab ATH hinna summas 3.41 USD . Mis oli kõigi aegade JNGL madalaim (ATL) hind? JNGL nägi ATL hinda summas 0.00354026 USD . Milline on JNGL kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine JNGL kauplemismaht on -- USD . Kas JNGL sel aastal kõrgemale ka suundub? JNGL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake JNGL hinna ennustust

Jungle Labz (JNGL) Olulised valdkonna uudised