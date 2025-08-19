Jungle Labz hind (JNGL)
Jungle Labz (JNGL) reaalajas hind on $0.00534276. Viimase 24 tunni jooksul JNGL kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. JNGLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 3.41 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00354026.
Lüliajalise tootluse osas on JNGL muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +3.85% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Jungle Labz praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 -- 24 tunnise kauplemismahuga. JNGL ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 10000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 53.43K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Jungle Labz ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Jungle Labz ja USD hinnamuutus $ +0.0011683146.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Jungle Labz ja USD hinnamuutus $ -0.0049777730.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Jungle Labz ja USD hinnamuutus $ -0.11104093775703297.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|--
|30 päeva
|$ +0.0011683146
|+21.87%
|60 päeva
|$ -0.0049777730
|-93.16%
|90 päeva
|$ -0.11104093775703297
|-95.40%
$JNGL powers the Jungle Labz ecosystem, consisting of Supreme Kong and 3 other collections that were initially rugged by previous team back in April 2022. The organization was taken over by new ownership and has risen to Top 75, now in 2023 on the ETH blockchain, with millions in secondary volume, operated by its holders. $JNGL is a solution that alleviates the fatigue we have been feeling in existing markets. There is no ecosystem token that the people truly own, they are all owned by VCs. Many coins are diluted in value and don't have fair distribution amongst its participants leading to speculative sell pressure. For over a year now the Jungle Labz ecosystem has simulated the launch of $JNGL by first launching $KONG an off-chain token first and building an ecosystem and utilities around it. After developing this ecosystem with multiple iterations, now is the prime time to launch our ERC-20. Main-Utilities Membership; Owning $JNGL gives you full access into all the benefits Jungle Labz offers its holdership. Micro-transactional; You can spend your $JNGL on multiple things: Upgrading NFT metadata, Raffle dapp, $JNGL Marketplace Upgrading NFT Metadata; Leveling System Tokenomics are Designed with burn mechanics, gamification, and growth in mind.
