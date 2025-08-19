Mis on Jungle (JUNGLE)

Jungle is a community token built around the NFT collection ThugMonkez

Üksuse Jungle (JUNGLE) allikas Ametlik veebisait

Jungle hinna ennustus (USD)

Kui palju on Jungle (JUNGLE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Jungle (JUNGLE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Jungle nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

JUNGLE kohalike valuutade suhtes

Jungle (JUNGLE) tokenoomika

Jungle (JUNGLE) tokenoomika

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Jungle (JUNGLE) kohta Kui palju on Jungle (JUNGLE) tänapäeval väärt? Reaalajas JUNGLE hind USD on 0.01216869 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune JUNGLE/USD hind? $ 0.01216869 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind JUNGLE/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Jungle turukapitalisatsioon? JUNGLE turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on JUNGLE ringlev varu? JUNGLE ringlev varu on 0.00 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim JUNGLE (ATH) hind? JUNGLE saavutab ATH hinna summas 0.969282 USD . Mis oli kõigi aegade JUNGLE madalaim (ATL) hind? JUNGLE nägi ATL hinda summas 0.00796859 USD . Milline on JUNGLE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine JUNGLE kauplemismaht on -- USD . Kas JUNGLE sel aastal kõrgemale ka suundub? JUNGLE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake JUNGLE hinna ennustust

