JumpToken (JMPT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi JumpToken (JMPT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

JumpToken (JMPT) teave JumpToken (JMPT) is a crypto token created to fuel JumpTask – a gig economy-based marketplace that allows companies and organizations to make the most out of the collective skills possessed by a globally dispersed workforce. Using smart contract templates and crypto payments, JumpTask will revolutionize the industry of remote freelancing by decentralizing it and boosting its accessibility to everyone, including the unbanked. JumpToken (JMPT) is a utility token based on the Binance Smart Chain (BSC) technology which includes an open-source, blockchain-based distributed computing platform with cryptographically secure smart contracts stored in the BSC blockchain and fully capable of enforcing performance. Ametlik veebisait: https://www.jumptask.io/ Valge raamat: https://docs.jumptask.io/whitepaper/jumptask-whitepaper

JumpToken (JMPT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage JumpToken (JMPT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 15.00M $ 15.00M $ 15.00M Koguvaru: $ 30.79M $ 30.79M $ 30.79M Ringlev varu: $ 14.27M $ 14.27M $ 14.27M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 32.37M $ 32.37M $ 32.37M Kõigi aegade kõrgeim: $ 2.94 $ 2.94 $ 2.94 Kõigi aegade madalaim: $ 0.837458 $ 0.837458 $ 0.837458 Praegune hind: $ 1.054 $ 1.054 $ 1.054 Lisateave JumpToken (JMPT) hinna kohta

JumpToken (JMPT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud JumpToken (JMPT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate JMPT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: JMPT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate JMPT tokeni tokenoomikat, avastage JMPT tokeni reaalajas hinda!

JMPT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu JMPT võiks suunduda? Meie JMPT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake JMPT tokeni hinna ennustust kohe!

