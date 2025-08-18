Mis on JumpToken (JMPT)

JumpToken (JMPT) is a crypto token created to fuel JumpTask – a gig economy-based marketplace that allows companies and organizations to make the most out of the collective skills possessed by a globally dispersed workforce. Using smart contract templates and crypto payments, JumpTask will revolutionize the industry of remote freelancing by decentralizing it and boosting its accessibility to everyone, including the unbanked. JumpToken (JMPT) is a utility token based on the Binance Smart Chain (BSC) technology which includes an open-source, blockchain-based distributed computing platform with cryptographically secure smart contracts stored in the BSC blockchain and fully capable of enforcing performance.

Üksuse JumpToken (JMPT) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

JumpToken (JMPT) tokenoomika

JumpToken (JMPT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet JMPT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse JumpToken (JMPT) kohta Kui palju on JumpToken (JMPT) tänapäeval väärt? Reaalajas JMPT hind USD on 1.064 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune JMPT/USD hind? $ 1.064 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind JMPT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on JumpToken turukapitalisatsioon? JMPT turukapitalisatsioon on $ 15.19M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on JMPT ringlev varu? JMPT ringlev varu on 14.27M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim JMPT (ATH) hind? JMPT saavutab ATH hinna summas 2.94 USD . Mis oli kõigi aegade JMPT madalaim (ATL) hind? JMPT nägi ATL hinda summas 0.837458 USD . Milline on JMPT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine JMPT kauplemismaht on -- USD . Kas JMPT sel aastal kõrgemale ka suundub? JMPT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake JMPT hinna ennustust

