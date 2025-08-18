Rohkem infot JMPT

JumpToken logo

JumpToken hind (JMPT)

Loendis mitteolevad

1 JMPT/USD reaalajas hind:

$1.064
$1.064$1.064
-1.20%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
JumpToken (JMPT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:27:35 (UTC+8)

JumpToken (JMPT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 1.066
$ 1.066$ 1.066
24 h madal
$ 1.094
$ 1.094$ 1.094
24 h kõrge

$ 1.066
$ 1.066$ 1.066

$ 1.094
$ 1.094$ 1.094

$ 2.94
$ 2.94$ 2.94

$ 0.837458
$ 0.837458$ 0.837458

-0.39%

-1.33%

-6.11%

-6.11%

JumpToken (JMPT) reaalajas hind on $1.064. Viimase 24 tunni jooksul JMPT kaubeldud madalaim $ 1.066 ja kõrgeim $ 1.094 näitab aktiivset turu volatiivsust. JMPTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.94 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.837458.

Lüliajalise tootluse osas on JMPT muutunud -0.39% viimase tunni jooksul, -1.33% 24 tunni vältel -6.11% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

JumpToken (JMPT) – turuteave

$ 15.19M
$ 15.19M$ 15.19M

--
----

$ 32.77M
$ 32.77M$ 32.77M

14.27M
14.27M 14.27M

30,789,989.9
30,789,989.9 30,789,989.9

JumpToken praegune turukapitalisatsioon on $ 15.19M -- 24 tunnise kauplemismahuga. JMPT ringlev varu on 14.27M, mille koguvaru on 30789989.9. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 32.77M.

JumpToken (JMPT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse JumpToken ja USD hinnamuutus $ -0.014366647710163.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse JumpToken ja USD hinnamuutus $ -0.0772997064.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse JumpToken ja USD hinnamuutus $ -0.0169581384.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse JumpToken ja USD hinnamuutus $ +0.049851044850274.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.014366647710163-1.33%
30 päeva$ -0.0772997064-7.26%
60 päeva$ -0.0169581384-1.59%
90 päeva$ +0.049851044850274+4.92%

Mis on JumpToken (JMPT)

JumpToken (JMPT) is a crypto token created to fuel JumpTask – a gig economy-based marketplace that allows companies and organizations to make the most out of the collective skills possessed by a globally dispersed workforce. Using smart contract templates and crypto payments, JumpTask will revolutionize the industry of remote freelancing by decentralizing it and boosting its accessibility to everyone, including the unbanked. JumpToken (JMPT) is a utility token based on the Binance Smart Chain (BSC) technology which includes an open-source, blockchain-based distributed computing platform with cryptographically secure smart contracts stored in the BSC blockchain and fully capable of enforcing performance.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse JumpToken (JMPT) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

JumpToken hinna ennustus (USD)

Kui palju on JumpToken (JMPT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie JumpToken (JMPT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida JumpToken nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake JumpToken hinna ennustust kohe!

JMPT kohalike valuutade suhtes

JumpToken (JMPT) tokenoomika

JumpToken (JMPT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet JMPT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse JumpToken (JMPT) kohta

Kui palju on JumpToken (JMPT) tänapäeval väärt?
Reaalajas JMPT hind USD on 1.064 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune JMPT/USD hind?
Praegune hind JMPT/USD on $ 1.064. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on JumpToken turukapitalisatsioon?
JMPT turukapitalisatsioon on $ 15.19M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on JMPT ringlev varu?
JMPT ringlev varu on 14.27M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim JMPT (ATH) hind?
JMPT saavutab ATH hinna summas 2.94 USD.
Mis oli kõigi aegade JMPT madalaim (ATL) hind?
JMPT nägi ATL hinda summas 0.837458 USD.
Milline on JMPT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine JMPT kauplemismaht on -- USD.
Kas JMPT sel aastal kõrgemale ka suundub?
JMPT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake JMPT hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.