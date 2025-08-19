Mis on Jumoney (JUM)

The ‘Pocket Gym project’ consists of 'Pocket Gym', a WEB3.0 well-being life-forming application service, and 'Jumoney', a reward token within the service. 'Pocket Gym' consists of a Q2E (Quest to Earn) structure in which rewards are given when it is achieved by providing quests related to overall life, such as eating habits and mental care, as well as exercise.

Jumoney (JUM) tokenoomika

Jumoney (JUM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet JUM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Jumoney (JUM) kohta Kui palju on Jumoney (JUM) tänapäeval väärt? Reaalajas JUM hind USD on 0.00156728 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune JUM/USD hind? $ 0.00156728 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind JUM/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Jumoney turukapitalisatsioon? JUM turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on JUM ringlev varu? JUM ringlev varu on 0.00 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim JUM (ATH) hind? JUM saavutab ATH hinna summas 0.01099559 USD . Mis oli kõigi aegade JUM madalaim (ATL) hind? JUM nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on JUM kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine JUM kauplemismaht on -- USD . Kas JUM sel aastal kõrgemale ka suundub? JUM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake JUM hinna ennustust

