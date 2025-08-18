JulSwap hind (JULD)
-0.00%
-0.00%
+0.07%
+0.07%
JulSwap (JULD) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul JULD kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. JULDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.75279 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on JULD muutunud -0.00% viimase tunni jooksul, -0.00% 24 tunni vältel +0.07% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
JulSwap praegune turukapitalisatsioon on $ 100.72K -- 24 tunnise kauplemismahuga. JULD ringlev varu on 592.17M, mille koguvaru on 800000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 136.07K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse JulSwap ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse JulSwap ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse JulSwap ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse JulSwap ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-0.00%
|30 päeva
|$ 0
|+54.53%
|60 päeva
|$ 0
|+88.96%
|90 päeva
|$ 0
|--
What is the project about? JULSWAP DAO: Empowering Community Governance and Decision-Making JULSWAP DAO is an innovative and community-driven project that places power and decision-making authority directly in the hands of its token holders. With each JULD Token representing a voting right within the DAO, participants have a genuine opportunity to shape the future of the ecosystem. The Utilization of DAO Token (JULD): Voting Power: Every JULD Token carries one voting right, ensuring that each participant's voice is heard and considered in the decision-making process. Proposal Acceptance: To be accepted, proposals require a minimum of 5% of the total token supply to vote with a "YES." This ensures that proposals garner sufficient support before progressing. Majority Consensus: For a proposal to pass, a minimum of 50% of all votes cast must be positive. This ensures that decisions represent the majority sentiment within the community. Timely Voting: The voting timeline for proposals is set at 72 hours, providing ample opportunity for community members to participate and contribute their perspectives. What’s next for your project? Liquidity.Bond DAO Community What can your token be used for? Earn While You Vote: Here's where it gets truly remarkable! When you exercise your voting rights, you have the opportunity to earn fees in the process. Your engagement and active involvement in the governance of our project are not only appreciated but also rewarded. This unique incentive structure aligns your interests with the success of our ecosystem.
JulSwap (JULD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet JULD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
