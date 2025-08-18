Mis on Julia Swarm Syndicate (JSS)

Julia Swarm Syndicate (JSS) is a next-generation crypto trading platform built on the Julia programming language and focused on the Solana blockchain. It uses swarm intelligence, where a decentralized group of AI agents work together—like a colony of ants or a flock of birds—to analyze data, predict market trends, and make smart trading decisions. Each agent has its own strategy. For example, the Technical Analyst uses indicators like RSI and Bollinger Bands, the Degen Trader chases fast-moving DeFi trends, and the Market Insight Trader looks at big-picture data like liquidity and market cap. These agents learn from their past performance and adjust their strategies using Julia’s machine learning tools. JSS pulls real-time market data from sources like DEXScreener and GeckoTerminal. Agents communicate and reach a group decision—buy, sell, or hold—based on majority sentiment, ensuring that the system adapts to changing conditions. The goal of JSS is to make advanced trading tools available to everyone, not just institutional investors. By combining the strengths of many agents, it gives users a clearer, more informed view of the crypto market. In the future, JSS may expand to other blockchains and allow the community to help build and improve agents through an open-source framework.

Üksuse Julia Swarm Syndicate (JSS) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Julia Swarm Syndicate (JSS) tokenoomika

Julia Swarm Syndicate (JSS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet JSS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Julia Swarm Syndicate (JSS) kohta Kui palju on Julia Swarm Syndicate (JSS) tänapäeval väärt? Reaalajas JSS hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune JSS/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind JSS/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Julia Swarm Syndicate turukapitalisatsioon? JSS turukapitalisatsioon on $ 9.89K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on JSS ringlev varu? JSS ringlev varu on 965.01M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim JSS (ATH) hind? JSS saavutab ATH hinna summas 0.00107045 USD . Mis oli kõigi aegade JSS madalaim (ATL) hind? JSS nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on JSS kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine JSS kauplemismaht on -- USD . Kas JSS sel aastal kõrgemale ka suundub? JSS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake JSS hinna ennustust

