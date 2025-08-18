Mis on Juicebox (JBX)

Build a community around a project, fund it, and program its spending. Light enough for a group of friends, powerful enough for a global network of anons. Powered by public smart contracts on Ethereum.

Juicebox hinna ennustus (USD)

Kui palju on Juicebox (JBX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Juicebox (JBX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Juicebox nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

JBX kohalike valuutade suhtes

Juicebox (JBX) tokenoomika

Juicebox (JBX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet JBX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Juicebox (JBX) kohta Kui palju on Juicebox (JBX) tänapäeval väärt? Reaalajas JBX hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune JBX/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind JBX/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Juicebox turukapitalisatsioon? JBX turukapitalisatsioon on $ 1.85M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on JBX ringlev varu? JBX ringlev varu on 1.85B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim JBX (ATH) hind? JBX saavutab ATH hinna summas 0.02278469 USD . Mis oli kõigi aegade JBX madalaim (ATL) hind? JBX nägi ATL hinda summas 0.0 USD . Milline on JBX kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine JBX kauplemismaht on -- USD . Kas JBX sel aastal kõrgemale ka suundub? JBX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake JBX hinna ennustust

