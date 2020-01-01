Juice Finance (JUICE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Juice Finance (JUICE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Juice Finance (JUICE) teave Juice Finance, is a leading disruptive Cross-Margin DeFi protocol built on the Blast L2. At its core, Juice innovates with cross-margin lending features, integrating seamlessly with Blast’s unique rebasing tokens and ecosystem ethos. Our platform is designed to empower users with composable leverage, enabling them to maximize their yield and point farming activities within the Blast ecosystem. Ametlik veebisait: https://www.juice.finance/ Valge raamat: https://juice-finance.gitbook.io/juice-finance Ostke JUICE kohe!

Juice Finance (JUICE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Juice Finance (JUICE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 313.64K $ 313.64K $ 313.64K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 816.03M $ 816.03M $ 816.03M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 384.35K $ 384.35K $ 384.35K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.188085 $ 0.188085 $ 0.188085 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00038435 $ 0.00038435 $ 0.00038435 Lisateave Juice Finance (JUICE) hinna kohta

Juice Finance (JUICE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Juice Finance (JUICE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate JUICE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: JUICE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate JUICE tokeni tokenoomikat, avastage JUICE tokeni reaalajas hinda!

JUICE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu JUICE võiks suunduda? Meie JUICE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake JUICE tokeni hinna ennustust kohe!

