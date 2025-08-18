Mis on Juice Finance (JUICE)

Juice Finance, is a leading disruptive Cross-Margin DeFi protocol built on the Blast L2. At its core, Juice innovates with cross-margin lending features, integrating seamlessly with Blast’s unique rebasing tokens and ecosystem ethos. Our platform is designed to empower users with composable leverage, enabling them to maximize their yield and point farming activities within the Blast ecosystem.

Üksuse Juice Finance (JUICE) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

JUICE kohalike valuutade suhtes

Juice Finance (JUICE) tokenoomika

Juice Finance (JUICE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet JUICE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Juice Finance (JUICE) kohta Kui palju on Juice Finance (JUICE) tänapäeval väärt? Reaalajas JUICE hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune JUICE/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind JUICE/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Juice Finance turukapitalisatsioon? JUICE turukapitalisatsioon on $ 304.36K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on JUICE ringlev varu? JUICE ringlev varu on 816.03M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim JUICE (ATH) hind? JUICE saavutab ATH hinna summas 0.188085 USD . Mis oli kõigi aegade JUICE madalaim (ATL) hind? JUICE nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on JUICE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine JUICE kauplemismaht on -- USD . Kas JUICE sel aastal kõrgemale ka suundub? JUICE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake JUICE hinna ennustust

