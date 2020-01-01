JUGNI (JUGNI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi JUGNI (JUGNI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

JUGNI (JUGNI) teave Jugni is a memecoin On Polygon based on the Founder of Polygon (Jaynti's) cat which is named "Jugni" It has zero taxes and liquidity is 100% burnt. The Token has a solid community on telegram and twitter and is gaining traction with high volume especially for polygon/matic chain Ametlik veebisait: https://jugnipolygon.com/ Ostke JUGNI kohe!

JUGNI (JUGNI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage JUGNI (JUGNI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 23.38K $ 23.38K $ 23.38K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01817736 $ 0.01817736 $ 0.01817736 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00023378 $ 0.00023378 $ 0.00023378 Lisateave JUGNI (JUGNI) hinna kohta

JUGNI (JUGNI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud JUGNI (JUGNI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate JUGNI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: JUGNI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate JUGNI tokeni tokenoomikat, avastage JUGNI tokeni reaalajas hinda!

JUGNI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu JUGNI võiks suunduda? Meie JUGNI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake JUGNI tokeni hinna ennustust kohe!

